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Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

17, 18 ve 19. yüzyılda Galler, İngiltere ve İskoçya'da yaygın bir gelenek vardı; günah yemek. Bunu yapmak için cenazeye gelen günah yiyiciler, ölen kişinin göğsüne konan ve günahlarını emdiği düşünülen ekmeği yiyerek, merhumun günahlarını üstlenirdi.

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  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Tarih boyunca, çeşitli kültürler ölüm ve yasla ilgili benzersiz ritüeller ve uygulamalar geliştirdi. Bu tür ilgi çekici geleneklerden biri, ölen kişinin günahlarını sembolik olarak üstlenmek için yapılan günah yeme törenleridir. 
  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Günah yemenin kökenleri eski uygarlıklara kadar izlenebilir. Birçok kültürde ölüm, dönüştürücü bir süreç olarak görülmüş ve günahların başka bir kişiye veya nesneye aktarıldığı inancı, ayrılan ruhu temizlemenin bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. 
  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Günah yeme ritüelleri, farklı bölgeler ve kültürler arasında farklılık gösteriyordu. Bazı durumlarda, genellikle toplumun marjinal bir üyesi olan belirlenmiş bir günah yiyen, ritüeli gerçekleştirmesi için çağrılırdı. Diğer durumlarda, aile üyeleri veya yakın arkadaşlar, ölen kişiyi günahlarından arındırmak için sembolik yiyecekler tüketir veya çeşitli törenlere katılırdı.
  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Günah yeme ritüellerinin de toplumsal bir yönü vardı. Günah yiyiciler, ölen kişinin günahlarını emerek toplumu arındırmada ve sosyal düzeni korumada hayati bir rol oynadılar. Ritüelin uyum ve dengeyi yeniden sağladığına inanılırdı. Bu sayede ölenlerin günahları diğer tarafa geçer ve yaşayanlara zarar vermezdi.
  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Peki, günah yeme ritüeli nasıl olurdu? Kişinin vefatıyla beraber aile üyeleri, küçük bir miktar karşılığında günah yemesi için birini çağırırdı. Ölen kişinin göğsüne ekmek veya hamur işi konurdu ve bu yiyeceğin, merhumun itiraf edilmemiş ve devam eden günahlarını emdiğine inanılırdı. Günah yiyiciler ise bir tabureye oturup, kapıya dönük halde bu ekmekleri tüketirdi.
  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Günah yiyen, "Şimdi sana rahatlık ve huzur veriyorum, sevgili insan. Sokaklardan aşağı ya da çayırlarımıza gelmeyin ve senin huzurun için kendi ruhumu rehine veriyorum. Amin" derdi.

    Bu tuhaf gelenek bireylerin ve toplulukların ölümün duygusal ve psikolojik etkisiyle başa çıkmaları için bir yol sunuyordu. Bu ritüeli gerçekleştiren kişiler ise genelde toplumdan dışlanırdı. Aslında günah yiyici denilen mesleği icra edenler; fakir veya alkolik insanlardan oluşuyordu. Yani hepsi, para için her şeyi yapabilirdi. 
  • Ölen kişiyi günahlarından arındırmak için yapılan ilginç günah yeme ritüeli

    Toplumda üstlendikleri bu rol onları aşağı bir sınıfa ait yapıyordu. Kilise de onları hoş karşılamıyordu ve hayatlarını daima dikkatli olarak yaşamak zorundaydılar.

    Zaman geçtikçe günah yeme ritüelleri azaldı ve giderek daha nadir hale geldi. Toplumlar modernleştikçe ve dini inançlar değiştikçe, uygulama yaygınlığını kaybetti. 

    Kaynak: All That Interesting ve History Of Yesterday

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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