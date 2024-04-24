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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Olimpiu Morutan'dan kötü haber! Aşil tendonu koptui - Galatasaray Haberleri

        Olimpiu Morutan'dan kötü haber! Aşil tendonu koptui

        Ankaragücü, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. Rumen futbolcu, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:47
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        Morutan'dan kötü haber!
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        MKE Ankaragücü'nün Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın sağ aşil tendonunun koptuğu bildirildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş karşısında 81. dakikada sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk eden Morutan'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

        Morutan'ın sağ aşil tendonunda kopma tespit edildiği ve 25 yaşındaki oyuncunun en kısa sürede operasyon geçireceği kaydedildi.

        Sezonu kapatan Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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