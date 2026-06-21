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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölümlü kazada anne ve baba gözaltında | Son dakika haberleri

        Ölümlü kazada anne ve baba gözaltında

        Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün altında kalan 20 günlük bebek, hayatını kaybetti. Sürücü baba ile anne, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Feci kazada anne ve baba gözaltında

        Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeklerini evin önünde park halinde duran minibüsün gölgesinde bıraktı.

        DHA'nın haberine göre baba Y.E., iddiaya göre bebeği fark etmeden aracı çalıştırarak hareket ettirdi.

        Bebek araç altında kalırken, yakınları kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi. 20 günlük bebek, burada kurtarılamadı. Sürücü baba ile anne gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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