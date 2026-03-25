        Haberler Gündem Politika Ömer Çelik: Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik: Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Özel'e tepki: Söylediklerinin hükmü yok

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"