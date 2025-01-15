Ömer Erdoğan’dan, Rey Manaj açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Trabzonspor ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdoğan, “Pazartesi günü Trabzon'da zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Trabzonspor da belki sezona istediği gibi başlamamış olabilir ama kadroya bakınca iyi oyuncular, yetenekli oyunculara ve güçlü bir kadroya sahipler. Trabzonspor her zaman zorlu bir deplasman olmuştur. Biz bugünden itibaren hem analizlerle hem antrenmanlarla iyi hazırlanacağız. İnşallah orada da yine daha iyi bir oyun, futbolumuzu geliştirerek, iyi bir mücadeleyle puan veya puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.