        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ömer Faruk Yurtseven: Final çok hırslı ve kıran kırana geçecek

        Ömer Faruk Yurtseven: Final çok hırslı ve kıran kırana geçecek

        EuroLeague Dörtlü Final şampiyonluk maçında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Real Madrid'de milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, finalin çok hırslı ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 22:23 Güncelleme:
        "Final çok hırslı ve kıran kırana geçecek"

        Real Madrid forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, EuroLeague Dörtlü Final şampiyonluk maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacakları mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

        İspanya ekibine yeni transfer olan ve kurallar gereği Dörtlü Final'de forma giyemeyen 27 yaşındaki basketbolcu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da gerçekleştirilen antrenmanda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "FİNAL MAÇI, ÇOK HIRSLI VE KIRAN KIRANA OLACAK"

        Heyecanlı olduğunu dile getiren Ömer Faruk, "Herkes burada bence kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyor. Kazanmayı istediğimizi biliyoruz. Bir yandan da hiç kimse Valencia'yı yenip finale çıkmamızı beklemiyordu. Kim bekleniyorsa o kaybediyor gibi düşünüyorum. Bir yandan da gerçekten totemimizin olduğunu düşünüyorum. Heyecanlıyım. Herkes buraya gelmek için çok savaştı. Yarın da çok hırslı ve kıran kırana bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        "BİZİM DE FAYDALANABİLECEĞİMİZ POZİSYONLAR VAR"

        Finalde belirleyici olacak etkenlere ilişkin konuşan milli oyuncu, "Çok farklı şeyler göreceğiz. Her iki taraf da farklı şeyler atak etmeye çalışacak. Bizim takımın uzunları sakatlandığı için sürekli Milutinov ile içeri mi gidecekler bilmiyorum ama ne yaparlarsa ona karşılık bir önlem almaya çalıştık. Bizim de kısa olmamızdan faydalanabileceğimiz pozisyonlar var." şeklinde konuştu.

        "HAYATIN HER ANINDA FARKLI BİR TAT VARDIR"

        Bu sezon Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR ve NBA temsilcisi Golden State Warriors'ın ardından Real Madrid'de forma giymesiyle ilgili Ömer Faruk Yurtseven, "Heyecanlıyım. Bence hayatın her anında farklı bir tat var. Şu anda da böyle bir yerde olabilmek ve böyle iyi bir takımda oynayabilmek büyük bir şans. Anın içinde sadece iyi anlara bakıyorum." diye görüş belirtti.

