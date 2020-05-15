Naime Sert nsert@haberturk.com

Koronavirüs salgınıyla internetin elektrik ve doğalgaz kadar hayati olduğunu anladık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim sabit geniş bant bağlantı talebini ve data kullanımını önemli oranda artırdı. Türk Telekom’un verilerine göre LTE kullanıcısı başına aylık ortalama data kullanımı 2019 yılının ilk çeyreğinde 6.2GB iken bu yılın ilk çeyreğinde 8.2GB’a yükseldi. Türkiye’de ilk vaka 10 Mart’ta tespit edilmiş, okullar 16 Mart'ta tatil edilmiş, 23 Mart'ta EBA uzaktan eğitimi başlamıştı. Data kullanımındaki artışta koronavirüsün etkisi tam olarak görülmedi ancak ilk veriler ciddi artışa işaret ediyor.

'GÜNLÜK SABİT DATA KULLANIMI YÜZDE 20 ARTTI'

Türk Telekom'un ilk çeyrek finansal sonuçlarını online toplantıda açıklayan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, ortalama günlük sabit data kullanımının mart ayında şubata göre yaklaşık yüzde 20 arttığını söyledi. Önal ‘’Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına kıyasla martta yaklaşık yüzde 20, nisanda yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi’’ dedi. Önal, 24 Mbps ve üzeri abonelerin, toplam aboneler içerisindeki payının da ilk çeyrekte yüzde 40 olduğuna dikkat çekti. İnternet trafiğinin 12 Mart öncesine göre gün içinde yüzde 50, akşam da yüzde 35 arttığını kaydeden Önal, saat bazındaki artışın nisan ve mayıs aylarında geçen yıllara göre ikiye katlandığını aktardı.

'VİDEO GÖRÜŞME MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Türk Telekom'un online toplantısı şirketin vstream yazılımı üzerinden gerçekleşti. Önal soru üzerine Zoom benzeri video görüşme modellerinin yerli çözümleri üzerinde çalıştıklarını, şirket içinde yazılımların test edildiğini, yakında kamuoyuna duyurabileceklerini kaydetti.



VERİ YÜKLEME HIZI 1 HAZİRAN'DA DEĞİŞECEK Mİ?



Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılara 1 Haziran'a kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulaması sunulmuştu. Türk Telekom CEO Ümit Önal bu hızların bir süre daha devam edip etmeyeceğine getirdiği yüke göre karar vereceklerini söyledi.

'5G BÜTÜN ÜLKELERDE ÖTELENDİ'

Koronavirüs nedeniyle bütün ülkelerde 5G sürecinin bir süre ertelendiğine vurgu yapan Önal, ciddi yatırım gerektiren 5G'de gidişatı dünya ekonomisinin belirleyeceğini kaydetti. Önal, Türkiye'de ilgili bakanlığın ve yetkili kurumların 5G'ye geçiş konusunda operatörlerden görüş aldığını ve takvim konusunda farklı senaryolar üzerinde çalıştığını belirtti. 5G teknolojisinin koronavirüsü tetikleyici bir rol oynadığı iddialarına da değinen Önal ''Bu bir spekülasyon. Böyle bir durum olmadığı bazı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda'' ifadesini kullandı.

'ORTAK ALTYAPI KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA EN YAKIN DÖNEM'

Önal, ortak altyapı konusunda operatörlerin birlikte çalışmaya en fazla yaklaştığı döneme girildiğini söyledi. Önal ''Yeni dönemim operatörlerin ortak noktada buluşması noktasında geçmiş yıllara nazaran daha şanslı bir dönem olduğunu görüyorum, hissediyorum. Önümüzdeki dönemde ortak yatırımla ilgili hızlı kararlar alabileceğimizi görüyorum. Bir takım farklı düşüncelerin, farklı anlamaların önümüzdeki dönemde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yeni yatırımlar için hızlı karar alacağımızı, mevcuttaki imzalanan protokolle ilgili de operatörlerden gelen taleplerin daha hızlı çözüme kavuşturulacağı bir dönem olarak görüyorum. Son derece iyimserim önümüzdeki dönemle ilgili olarak'' dedi.

'BAZ İSTASYONU İÇİN TORBA YASA HAZIRLANIYOR'

Önal zaman zaman belediyeler ile GSM operatörlerini karşı karşıya getiren baz istasyonu konusunda torba yasa hazırlığı bulunduğunu söyledi.

'2020'YE SAĞLIKLI VE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Önal, yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısıyla konsolide gelirlerinin yüzde 17 büyüme kaydettiğini söyledi. Nakit akış yaratma kapasitelerinin artmaya devam ettiğini vurgulayan Önal, gelir tablolarının kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalmasının, içinden geçilen bu dönemde dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kar yaratmalarına olanak sağladığını ifade etti. Önal, vergi öncesi net karlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktığına işaret ederek, "Türk Telekom olarak 2020'ye sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yaptık." dedi.

'YATIRIM ÖNGÖRÜMÜZÜ 5.8'DEN 6.4 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK'

İlk çeyrekte koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda Türk lirası cinsinden borçlanma payını artırdıklarını aktaran Önal şöyle konuştu: "Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisiyle net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara geriledi. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek 1.38x ile son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12,4 milyar liradan, 12.4-12.6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5.8 milyar liradan, yaklaşık 6.4 milyar liraya yükselttik."

Şirketin fiber ağının 308 bin kilometreye ulaştığını belirten Önal ''12 ayda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz” dedi.

HALKA ARZDAN BUYANA EN YÜKSEK İLK ÇEYREK GELİR ARTIŞI

Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 661 milyon lira ile beklentilerin üzerinde net kar elde etti. Şirketin gelirleri yüzde 17 artışla 6.3 milyar liraya yükseldi. Bunun 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışı olduğu kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 48.4 milyona ulaştı.

Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11.6 milyona ulaşırken sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4.4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23.2 milyona yükselirken sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.



Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK),geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47.2 oldu. Şirketin yatırım harcamaları 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL’ye yükseldi.