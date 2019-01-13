Trabzonspor'da kadro dışı bırakılmasının ardından geçtiğimiz günlerde anlaşarak sözleşmesini fesheden Onur Kıvrak futbolu bıraktı! 31 yaşındaki eldiven Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

2007-08 sezonunda bordo-mavililerin kadrosuna katılan Onur, 12 sezon forma giydikten sonra olaylı bir şekilde Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.

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