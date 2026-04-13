Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Onuralp Bitim: Kazanmamız normal çünkü biz Fenerbahçeyiz

        Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i 89-73 yendikleri maçın ardından konuştu. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne değinen Bitim, "Kazanmak bizim için normal bir şey olmalı çünkü biz Fenerbahçeyiz. Sezonun çok büyük kısmında da böyleydi. Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamasak da sezonun büyük kısmında yaptığımız şeyleri biliyoruz. Herkes biliyor" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazanmamız normal çünkü biz Fenerbahçeyiz"

        Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetle güzel bir ivme yakalayıp sezonun kalan bölümüne iyi girmek istediklerini söyledi.

        Onuralp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "BİZ FENERBAHÇEYİZ"

        Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Kazanmak bizim için normal bir şey olmalı çünkü biz Fenerbahçeyiz. Sezonun çok büyük kısmında da böyleydi. Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamasak da sezonun büyük kısmında yaptığımız şeyleri biliyoruz. Herkes biliyor. Hala hedeflerimizin olduğunu biliyoruz. Bu maçla güzel bir ivme yakalayıp sezonun en önemli kısmına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "NEYE İHTİYAÇ VARSA YAPMAYA HAZIRIM"

        Özellikle mücadelenin üçüncü periyodunda sağladığı katkıyla öne çıkan Onuralp Bitim, "Galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya hazırım. Üçüncü periyotta maçın kopmasına yardımcı olan bir sekans yakaladık. Orada da takım arkadaşlarım beni güzel buldular. O dakikadan sonra öne geçtik ve galibiyeti aldık." diye konuştu.

        Play-off oynamayı garantiledikleri EuroLeague'deki hedefleriyle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Play-off'ta rakibimizin kim olacağı elimizde olmayan şeylere bağlı. İlk düşüncemiz LDLC ASVEL maçını kazanmak. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi şekilde hazırlanıp Dörtlü Final'e giden bir play-off serisi yaşamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocuklarını korumaya çalışırken kazada hayatını kaybeden annenin cenazesi Batman'a gönderildi

        Antalya-Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden annenin, çarpışma anında arka koltukta bulunan çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?