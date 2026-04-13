Onuralp Bitim: Kazanmamız normal çünkü biz Fenerbahçeyiz

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Onuralp Bitim, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetle güzel bir ivme yakalayıp sezonun kalan bölümüne iyi girmek istediklerini söyledi.

Onuralp, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes'i deplasmanda 89-73 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZ FENERBAHÇEYİZ"

Karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Kazanmak bizim için normal bir şey olmalı çünkü biz Fenerbahçeyiz. Sezonun çok büyük kısmında da böyleydi. Son zamanlarda istediğimiz sonuçları alamasak da sezonun büyük kısmında yaptığımız şeyleri biliyoruz. Herkes biliyor. Hala hedeflerimizin olduğunu biliyoruz. Bu maçla güzel bir ivme yakalayıp sezonun en önemli kısmına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"NEYE İHTİYAÇ VARSA YAPMAYA HAZIRIM"

Özellikle mücadelenin üçüncü periyodunda sağladığı katkıyla öne çıkan Onuralp Bitim, "Galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapmaya hazırım. Üçüncü periyotta maçın kopmasına yardımcı olan bir sekans yakaladık. Orada da takım arkadaşlarım beni güzel buldular. O dakikadan sonra öne geçtik ve galibiyeti aldık." diye konuştu.

Play-off oynamayı garantiledikleri EuroLeague'deki hedefleriyle ilgili de konuşan milli oyuncu, "Play-off'ta rakibimizin kim olacağı elimizde olmayan şeylere bağlı. İlk düşüncemiz LDLC ASVEL maçını kazanmak. Rakibimiz kim olursa olsun en iyi şekilde hazırlanıp Dörtlü Final'e giden bir play-off serisi yaşamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.