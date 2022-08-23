Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Daha önce Galatasaray formasını da terleten Henry Onyekuru da gündeme oturdu.

53. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Belhanda topu ağlarla buluşturunca skor 3-1'e geldi.

Onyekuru 66. dakikada bir kez daha sahne aldı: Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.