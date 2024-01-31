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        Haberler Ekonomi Otomobil Opel Frontera 20 yıl sonra geri dönüyor - Otomobil Haberleri

        Frontera 20 yıl sonra 'elektrik' ile geri dönüyor

        Alman otomobil üreticisi Opel, Frontera ismine yeniden hayat veriyor. 90'lı yıllarda boy gösteren Frontera'nın, 2024'te yeniden doğacağı açıklandı. Opel'in yeni "şimşek logosu"nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak yeni Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak. Frontera, 1992'den 2004'e kadar yollarda kalmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:16
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        20 yıl sonra 'elektrik' ile geri dönüyor
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        Stellantis'in Alman temsilcisi Opel, 90'lı yıllardaki SUV modeli Frontera'yı hayata döndürmeye hazırlanıyor. 2024 yılında yollara çıkacak model, öncüsü gibi SUV karoser ile satılacak.

        Alman markanın yeni “şimşek logosu”nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak yeni Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak.

        Yeni Opel Frontera ile ilgili değerlendirmede bulunan Opel CEO'su Florian Huettl, "Frontera ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, yeni Fronteranın, yüksek seviyede yaşam alanı ve çok yönlülük sunarak hem aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilere hem de ailelere hitap etmesi hedefleniyor.

        Yeni Frontera'nın elektrikli versiyonunun gelişi, yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland'in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olacak.

        Opel böylece her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunmaya başlayacak. Opel Frontera, off-road odaklı bir SUV olarak 1992'den 2004'e kadar yollarda kalmıştı.

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