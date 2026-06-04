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        Haberler Ekonomi Emlak Optimum AVM’nin tek sahibi oluyor

        Rönesans Gayrimenkul, Optimum AVM’nin tek sahibi oluyor

        Rönesans Gayrimenkul, Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'ni (Optimum AVM) işleten Feriköy Gayrimenkul'ün kalan yüzde 50 payını satın alarak AVM'nin tek sahibi oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Optimum AVM'nin tek sahibi oluyor

        Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Rönesans Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu, 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı kararla, %50 pay sahibi olduğu Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kalan %50’lik payını Euro Crescent Private Limited’ten satın almak üzere pay devir sözleşmesi imzaladı.

        Açıklamada, sözleşmenin 03.06.2026 tarihinde imzalandığı, ancak pay devrinin henüz gerçekleşmediği belirtildi. Pay devrinin tamamlanması, Rekabet Kurulu’nun iznine bağlı bulunuyor.

        Rekabet Kurulu onayının alınmasıyla birlikte Rönesans Gayrimenkul, Feriköy Gayrimenkul’deki pay oranını yüzde 100’e çıkaracak. Böylece şirket, daha önce müşterek yönetime tabi olan Optimum AVM’nin dolaylı tek mülkiyetini elde etmiş olacak.

        Açıklamada, “Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır” ifadesine yer verildi.

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