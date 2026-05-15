        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü: Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz

        Orkun Kökçü: Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sezonun genelindeki istikrarsızlık için taraftarlardan özür diledi. Milli futbolcu, "Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hem de teşekkür ediyorum. Her koşulda bize destek oldular. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız, yaklaşacağız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:45
        "Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz"

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın orta sahası Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İLK YARIDA BİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUN VARDI"

        Karşılaşmayı değerlendiren Orkun Kökçü, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir performans sergilediklerini belirterek, "İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun oldu. İkinci yarıda daha enerjik ve istekli oynadık. Beraberliği yakaladık. Başka şanslarımız da vardı. Maçı kazanabilirdik, kaybedebilirdik de." ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

        Sezonun son maçına çıktıklarını vurgulayan milli futbolcu, taraftarlardan özür dileyerek, "Son maç, belliydi son maç olduğu. Bu sezon için taraftarımızdan özür diliyoruz. Hem de teşekkür ediyorum. Her koşulda bize destek oldular. İnşallah gelecek sezon hedeflerimize ulaşacağız, yaklaşacağız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Yoğun sezonun ardından dinlenme sürecine gireceklerini söyleyen Orkun Kökçü, "Tatil, Dünya Kupası... Kulüp futbolundan biraz uzaklaşacağız. Herkes dinlenebilir, kafasını toplayabilir. Özür diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

