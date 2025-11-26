Habertürk
        Orkun Kökçü dönüyor, forvette değişim gündemde! - Beşiktaş Haberleri

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, bu maçla birlikte takıma dönecek.

        Giriş: 26.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:23
        Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, zirvenin 11 puan gerisinde kaldı.

        Şampiyonluğun yanı sıra Avrupa kupalarının da uzağında kalan Beşiktaş, lig sonuncusu olan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

        Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtır takımdan uzak kalan kaptan Orkun Kökçü de bu maçla birlikte takıma dönecek.

        Orkun, diğer kaptan Wilfred Ndidi ile birlikte merkezdeki yerine dönecek. Rafa Silva'nın yokluğunda ise bu ikilinin önünde yine Vaclav Cerny'nin oynaması bekleniyor.

        Forvette ise performansından memnun olunmayan Tammy Abraham'ın yedek oturma ihtimali bulunuyor. İngiliz yıldızın kulübeye çekilmesi halinde El Bilal Toure ileri uçta görev alacak.

