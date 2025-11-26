Orkun Kökçü dönüyor, forvette değişim gündemde!

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, zirvenin 11 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonluğun yanı sıra Avrupa kupalarının da uzağında kalan Beşiktaş, lig sonuncusu olan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtır takımdan uzak kalan kaptan Orkun Kökçü de bu maçla birlikte takıma dönecek.