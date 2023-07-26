Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor: Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!

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Öte yandan, Korfu Adası'nda başlayan yangın da sürekli yayılmaya devam ederken bölgede dün gece tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Apraos ve Kalamaki bölgelerinde bazı ev ve işletmeler yangından zarar gördü.

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"KUNDAKLAMA OLABİLİR" Kuzey Korfu Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Muzakitis, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye verdiği demeçte, "bir noktada birden bire alevlerin görülmeye başladığını ve hemen bir arabanın olay yerinden ayrıldığını" öne sürdü.