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Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede arazöz ve helikopterlerin su talebini karşılamak amacıyla kullanılan gölet ve havuzların sayısı 4 bin 630'a ulaşırken listeye bu yıl 113 havuzun daha eklenmesi hedefleniyor

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  • Yıllar içinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan araç ve ekipman türlerinde de büyük değişiklikler oldu. Geçmişte tırmık, tahra, kürek ve benzeri el aletleriyle mütevazı şartlarda yapılan müdahalelere son dönemde arazöz ve helikopter gibi araçlar dahil edildi.
  • Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

    Bu araçların organizasyona girmesiyle yangınlara müdahale amaçlı suya olan talepte de ciddi oranda artış meydana geldi. İlk yıllarda tamamen doğal su kaynaklarına bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda kara ve hava araçlarının suya erişim sürelerinin yüksek olması, bu çalışmaların ve araçların başarısını olumsuz etkiledi.
  • Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce özellikle 2004'ten itibaren yangınlarla mücadelede görev alacak hava ve kara araçlarının etkinliğinin artırılması için mevcut doğal su kaynaklarından (deniz, göl, baraj, akarsu gibi) uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek, bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda düşürüldü.
  • Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

    Geçmişte bir helikopterin saatte yaptığı sorti sayısı bir ya da ikiyi geçemezken gerçekleştirilen yatımlar sayesinde saatte 8-10 adete ulaşılarak söz konusu araçların etkinlikleri kat kat artırıldı.
  • Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

    Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç bulunan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi. Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 4 bin 630 havuz ve gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 113 yangın havuzunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere, risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.
  • Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

    Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa edildi. Halen Antalya, 511 havuzla ilk sırada yer alıyor. Bu ili 430 havuzla Muğla, 295 havuzla İzmir takip ediyor. Gölet sayılarına bakıldığında ise Eskişehir 282 göletle ilk sırada geliyor. Bu kenti 197 göletle Amasya ve 175 göletle İzmir izliyor.
  • Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

    Yangın havuz ve göletlerin tamamının yangın sezonu öncesi bakım ve temizlikleri yapılıyor. Can ve mal güvenliğini koruma maksatlı çevresine çekilmiş tel ihatalarının sağlamlığı, içine girmenin yasak olduğunu belirtir uyarı ve ikaz levhalarının uygunluğunun kontrolleri de her yıl yangın sezonu öncesinde tek tek gerçekleştiriliyor. Ayrıca, bu havuzların yakınlarında bulunan yerleşim birimlerinde ilanlar yoluyla halk bilgilendiriliyor.

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