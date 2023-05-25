Ormanlar için hayati öneme sahip, sayıları artırılıyor!

Birim zamanda azami miktarda su kullanarak yangınlara etkin müdahale için ihtiyaç bulunan yerlere yangın havuzları yapımına hız verildi. Halen Türkiye'de orman yangınlarına müdahale amaçlı yapılan, içi su dolu 4 bin 630 havuz ve gölet kullanımda bulunuyor. Bu yıl yapılması planlanan 113 yangın havuzunun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere, risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.