Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?

Her zaman gördüğünüz nesnelerin veya bitkilerin ortadan ikiye ayrılmış hallerinin nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? İşte canlıların ve nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış halleri...