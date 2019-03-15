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Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?

Giriş: 15.03.2019 - 11:09 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Her zaman gördüğünüz nesnelerin veya bitkilerin ortadan ikiye ayrılmış hallerinin nasıl göründüğünü hiç düşündünüz mü? İşte canlıların ve nesnelerin ortadan ikiye ayrılmış halleri...

  • 1Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
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    Muz ağacının gövdesi 

  • 2Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
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    Fukang göktaşı

  • 3Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
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    Çıngıraklı yılanın çıngırağı

  • 4Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
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    İnci 

  • 5Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    5|28

    Eski tip hesaplama makinesi

  • 6Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    6|28

    Kan ağlayan ağaç 

  • 7Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    7|28

    Kaplumbağa iskeleti

  • 8Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    8|28

    Haşhaş

  • 9Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    9|28

    Yeni Zelanda'da bir kaya

  • 10Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    10|28

    Havai fişeğin içi

  • 11Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    11|28

    Eğrelti otu 

  • 12Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    12|28

    Golden Gate Köprüsü'nün kabloları

  • 13Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    13|28

    Denizaltı güç kablosu

  • 14Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    14|28

    Tomografi makinesi

  • 15Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    15|28

    Zippo çakmak

  • 16Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    16|28

    Askeri tank

  • 17Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    17|28

    Eşek arısı yuvası

  • 18Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    18|28

    Bowling topu

  • 19Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    19|28

    Kirpi iskeleti

  • 20Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    20|28

    Lale soğanları

  • 21Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    21|28

    Aşı nakil kabı

  • 22Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    22|28

    Leica Summicron merceği

  • 23Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    23|28

    Canon fotoğraf makinesi

  • 24Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    24|28

    Mekanik hesap makinesi

  • 25Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    25|28

    Kaktüs

  • 26Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    26|28

    El bombası

  • 27Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    27|28

    Akordeon

  • 28Ortadan ikiye ayrılan nesneler ve bitkiler nasıl gözükür?
    28|28

    Land Rover araba

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