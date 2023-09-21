MEB duyurdu: Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri belli oldu!
Ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihlerine ilişkin yazı 81 ile gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ortak sınav uygulanacak sınıflar ve dersler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre 6'ncı sınıftan 12'nci sınıfa kadar olan tüm sınıflarda ortak sınav yapılması kararlaştırıldı. İşte 2023-2024 MEB ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri, sınıflar ve dersler hakkında merak edilenler...
Ortaokul ve liselerde bu sene ilk kez uygulanacak olan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından belirlenen sorular okullara teslim edilecek ve ortak sınavlar okullarda gerçekleştirilecek. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavları ülke genelinde ortak sınav olarak gerçekleştirilecek. İşte 2023-2024 MEB ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri...
ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem 2'nci yazılı sınavları; 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.
9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.
MEB ORTAK SINAV ÖRNEK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu bağlamda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecektir.
Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.