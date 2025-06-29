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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı! İşte yaşananların perde arkası - Beşiktaş Haberleri

        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı! İşte yaşananların perde arkası

        Beşiktaş, Osayi Samuel ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen transfer olumsuz sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Nijeryalı yıldızın babasının yeni talepleri doğrultusunda masadan kalktı.

        Giriş: 29.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:21
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        Beşiktaş'ta Osayi Samuel ile olan transfer süreci olumsuz sonuçlandı.

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        Nijeryalı futbolcunun temsilciliğini yapan babasının son anda gelen yeni talepleri nedeniyle başkan Serdal Adalı masadan kalktı.

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        Sezonun sona ermesinin ardından başlayan görüşmelerde Beşiktaş ilk olarak 2+1 yıllık teklif yaptı. Osayi cephesinin 2 hafta süren ısrarı ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

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        Ancak dün akşam İstanbul uçağına binmeden önce 4 yıllık sözleşme talebi ve ek istekler geldi.

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        Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, bu talebi direkt reddedip anlaşılan kontrattan taviz vermeyeceklerini iletti.

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        İlerleyen saatlerde de değişim olmayınca Adalı masadan kalktı ve görüşmeler noktalandı.

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        Beşiktaş sağ bek için listedeki diğer isimleri değerlendirecek.

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