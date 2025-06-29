Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı! İşte yaşananların perde arkası
Beşiktaş, Osayi Samuel ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen transfer olumsuz sonuçlandı. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Nijeryalı yıldızın babasının yeni talepleri doğrultusunda masadan kalktı.
Beşiktaş'ta Osayi Samuel ile olan transfer süreci olumsuz sonuçlandı.
Nijeryalı futbolcunun temsilciliğini yapan babasının son anda gelen yeni talepleri nedeniyle başkan Serdal Adalı masadan kalktı.
Sezonun sona ermesinin ardından başlayan görüşmelerde Beşiktaş ilk olarak 2+1 yıllık teklif yaptı. Osayi cephesinin 2 hafta süren ısrarı ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Ancak dün akşam İstanbul uçağına binmeden önce 4 yıllık sözleşme talebi ve ek istekler geldi.
Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, bu talebi direkt reddedip anlaşılan kontrattan taviz vermeyeceklerini iletti.
İlerleyen saatlerde de değişim olmayınca Adalı masadan kalktı ve görüşmeler noktalandı.