Oscar adaylıkları yine ertelendi

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta 7 Ocak akşamı başlayan yangınlar, sinema ve televizyon sektörünü de etkiledi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının önce 19 Ocak'a, daha sonra da 23 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Variety'de yer alan habere göre yapımları oylama süresi de başlangıçta 12 Ocak Pazar günü sona erecekti. Ancak Akademi, bu tarihi önce 14 Ocak Salı'ya, ardından da 17 Ocak Cuma gününe kadar uzattı. Akademi ayrıca, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan yıllık Oscar Adayları Öğle Yemeği'nin iptal edildiğini duyurdu.

97. Oscar adaylıkları ise 23 Ocak Perşembe günü saat 05.30'da açıklanacak.

Adaylıklar, medya katılımı olmaksızın sanal bir şekilde duyurulacak. 97. Oscar Töreni, 2 Mart Pazar günü Dolby Tiyatrosu'nda planlandığı gibi gerçekleşecek.

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"Topluluğumuzda yaşanan yangınların etkisi ve birçok kişinin yaşadığı derin kayıplar bizi derinden etkiledi" diyen Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang, ortak bir açıklamada bulundu ve şöyle dediler:

"Akademi, her zaman film endüstrisinde birleştirici bir güç olmuştur. Zorluklara karşı birlikte durmaya kararlıyız. Los Angeles bölgesinde halen aktif yangınlar nedeniyle, üyelerimize ek zaman tanımak için oylama süresini uzatmamız ve adaylık duyuru tarihini değiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz."

Akademi ayrıca, Sinema ve Televizyon Fonu'na 750.000 dolar bağışladı.

Bu yılki ödül yarışında yer alan, eleştirmenlerden tam not almış birçok film ve performans dikkat çekiyor.

Sean Baker'ın Mikey Madison'lı Anora, Demi Moore'lu The Substance, Adrien Brody'li The Brutalist iddialı yapımlar arasında gösteriliyor.