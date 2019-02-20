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ABD'de yılın en sevilen filmlerinden biri olan, 8 Oscar adayı “Bir Yıldız Doğuyor”un diğer dallarda kazanma şansı çok yüksek değil. Ama en azından bu kategoride bir Oscar alarak geceden eli boş dönmeyeceği tahmin ediliyor. “Shallow” gerçekten ödülü hak eden bir şarkı... Zaten filmin gösterime girmesiyle birlikte en iyi özgün şarkı Oscar'ının önde gelen favorilerinden biri olarak gösterilmişti... Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) ve GMS (Guild of Music Supervisors) ödüllerini kazandı. Oscar'ı da almasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci bir ihtimal olarak ise “Black Panther” filmindeki “All The Stars” şarkısının adı geçiyor.

Kim kazanır? “Shallow” (Bir Yıldız Doğuyor)

Kim kazanmalı? “Shallow” (Bir Yıldız Doğuyor)

Kazanırsa sürpriz olur: “All The Stars” (Black Panther)