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EN İYİ ÖZGÜN ŞARKI
“Shallow” (Bir Yıldız Doğuyor – A Star Is Born)
“All The Stars” (Black Panther)
“I'll Fight” (RBG)
“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” (The Ballad of Buster Scruggs)
“The Place Where Lost Things Go” (Mary Poppins: Sihirli Dadı)
ABD'de yılın en sevilen filmlerinden biri olan, 8 Oscar adayı “Bir Yıldız Doğuyor”un diğer dallarda kazanma şansı çok yüksek değil. Ama en azından bu kategoride bir Oscar alarak geceden eli boş dönmeyeceği tahmin ediliyor. “Shallow” gerçekten ödülü hak eden bir şarkı... Zaten filmin gösterime girmesiyle birlikte en iyi özgün şarkı Oscar'ının önde gelen favorilerinden biri olarak gösterilmişti... Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi (Critics' Choice) ve GMS (Guild of Music Supervisors) ödüllerini kazandı. Oscar'ı da almasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci bir ihtimal olarak ise “Black Panther” filmindeki “All The Stars” şarkısının adı geçiyor.
Kim kazanır? “Shallow” (Bir Yıldız Doğuyor)
Kim kazanmalı? “Shallow” (Bir Yıldız Doğuyor)
Kazanırsa sürpriz olur: “All The Stars” (Black Panther)
EN İYİ MÜZİK
Ludwig Goransson (Black Panther)
Alexandre Desplat (Köpekler Adası – Isle of Dogs)
Marc Shaiman (Mary Poppins: Sihirli Dadı - Mary Poppins Returns)
Terence Blanchard (Karanlıkla Karşı Karşıya- BlacKkKlansman)
Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk)
Akademi üyelerinin eğilimlerinin önceden anlaşılamadığı, tahmin edilmesi zor kategorilerden biri... Beş bestecinin beşinin de şansı eşit gibi görünüyor. Ama medyadaki yorumlara ve uzmanların tahminlerine baktığınızda Nicholas Britell, Terence Blanchard ve Ludwig Goransson'un daha ağır bastığı söylenebilir. Peki, bu üç besteciden hangisi ödüle daha yakın? Kimilerine göre Britell, “If Beale Street Could Talk”ın hüzünlü caz melodileriyle ödülü kazanmaya en yakın aday... Kimileri ise İsveçli besteci Goransson'un Afrika'da yaptığı araştırmaların ardından hazırladığı “Black Panther”e şans veriyor. Blanchard'ın “Karanlıkla Karşı Karşıya”da 1970'li yılların “sound”undan esinlenerek hazırladığı ve belirli bir türe girmeyen müzik çalışmasına hayran olanların sayısı da az değil. Kendi adıma, Britell ile Blanchard'ın biraz daha öne çıktığını düşünüyor ve ödülün Blanchard'a gitmesi gerektiğine inanıyorum.
Kim kazanır? Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)
Kim kazanmalı? Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)
Kazanırsa sürpriz olmaz: If Beale Street Could Talk
EN İYİ ÖZEL EFEKT
Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi (Solo: A Star War's Story)
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)
Ay'da İlk İnsan (First Man)
Christopher Robin
Ready Player One
Görsel Efektler Birliği'nin (Visual Effects Society - VES) ödüllerine 6 dalda aday olan “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”, 4 dalda ödülü kazanarak, mesleği özel efekt olan profesyonellerin onayını almayı başardı... Filmin ABD'de çok sevildiğini ve eleştirmenlerin düşük notlar vermediğini varsayarsak bu kategoride en güçlü aday olduğu söylenebilir. Öte yandan, VES'in “Ay'daki İlk İnsan”a da önemli bir ödül verdiğini unutmamak gerek. Dram yönü ağır basan ve gerçek hayat öyküsü anlatan “Ay'daki İlk İnsan”ın aday olan diğer 4 filme göre, Akademi üyelerine daha çok hitap ettiği kesin. Sonuçta, herkes Oscar için bu iki filmin rekabet edeceğini düşünüyor...
Kim kazanır? Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinitiy War)
Kim kazanmalı? Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinitiy War)
Kazanırsa sürpriz olmaz: Ay'da İlk İnsan (First Man)
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
Vice
Border
İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots)
Nitelik ve yaratıcılık açısından çok daha fazla filmin adaylık için rekabet edebileceği bir kategoride neden sadece 3 aday gösterilir, anlamak pek mümkün değil. Akademi'nin üye sayısı açısından en küçük birimlerinden biri olan Makyaj ve Saç Branşı'nın, bu kategoride ödül kazanabilecek filmleri sınırlamaya çalıştığı, şans faktörünü sıfırlamak istediği kesin... Akademi üyeleri bu üç film arasında nasıl bir seçim yapar, diye düşündüğümüzde ise makyajdaki başarısı itibarıyla “Vice” öne çıkıyor... Filmde, 44 yaşındaki Christian Bale, Dick Cheney'nin 21 ile 75 arasındaki farklı yaşlarını canlandırıyor ve makyajı her sahnede harika... “Border” ile ödüle ilk kez aday olan Göran Lundström ve Pamela Goldammer'in filme yaptıkları katkı gerçekten etkileyici ama “Vice” ekibi kadar şanslı görünmüyorlar. “İskoçya Kraliçesi Mary” ise özellikle Elizabeth'in makyajıyla öne çıkıyor.
Kim kazanır? Vice
Kim kazanmalı? Vice
Kazanırsa sürpriz olur: İskoçya Kraliçesi Mary
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Black Panther
Mary Poppins: Sihirli Dadı (Mary Poppins Returns)
The Ballad of Buster Scruggs
İskoçya Kraliçesi Mary (Mary Queen of Scots)
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Kostüm kategorisinde aday olacak filmleri tahmin etmek çok zor değildir. Kostüm tasarımı açısından o yılın öne çıkan filmlerini üç aşağı beş yukarı peş peşe sıralayabilirsiniz. Ama iş Oscar’ı kimin kazanacağını tahmin etmeye geldi mi, işler zorlaşır. Çünkü en iyi kostüm tasarımı dalında ödül veren kurum ve kuruluşların sayısı çok değildir. BAFTA ya da Eleştirmenler Birliği gibi kuruluşların kostüm ödülleri de, Oscar için çok önemli bir gösterge olmaz. Kostüm Tasarımcıları Birliği (CDG - Costume Designers Guild) ise dönem, fantezi, çağdaş gibi farklı dallarda ödül verdiği için tahmincilerin kafasını daha da karıştırır. Ne var ki, geçmiş yıllara baktığımızda Akademi üyelerinin genellikle dönem filmlerini tercih ettiği kesin. Bu veriden yola çıkarak yarışın “Sarayın Gözdesi” ile “İskoçya Kraliçesi Mary” arasında geçeceği ve ilkinin daha ağır bastığı söylenebilir. Ama öte yandan Eleştirmenlerin Seçimi'nde (Critics' Choice),ödülün “Black Panther”e gittiğini belirtelim. Kostüm Tasarımcıları Birliği’nin ödülleri ise henüz açıklanmadı...
Kim kazanır? Sarayın Gözdesi
Kim kazanmalı? Sarayın Gözdesi
Kazanırsa sürpriz olmaz: Black Panther
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Mary Poppins: Sihirli Dadı
Black Panther
Ay'da İlk İnsan (First Man)
Roma
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Tarihi filmlerin en zor yanlarından biri kuşkusuz sanat yönetimidir. Seyirciyi tarihsel gerçekliğe inandırmak öncelikle sanat yönetmeninin işidir. Detaylı, uzun bir araştırma yapmanın yanı sıra elindeki bütün verileri hayal gücüyle birleştirmek zorundadır. Ayrıca önce yapımcı ve yönetmenleri mutlu etmek zorundadır... İşte bu yüzden, Oscar gibi ödüller söz konusu olduğunda “Sarayın Gözdesi” gibi dönem filmleri gelir akla... “Sarayın Gözdesi”, BAFTA'nın yanı sıra Sanat Yönetmenleri Birliği ADG'nin (Art Directors Guild) ödülünü de kazandı. İkinci bir ihtimal olarak akla “Mary Poppins: Sihirli Dadı” gelse de fantazi dalında ADG ödülünü kazanan “Black Panther” ondan daha şanslı görünüyor.
Kim kazanır? Sarayın Gözdesi
Kim kazanmalı? Sarayın Gözdesi
Kazanırsa sürpriz olmaz: Black Panther
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)
Soğuk Savaş (Zimna wojna)
Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)
Roma
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Görüntü yönetimi ve kurgu Oscar'larının reklam arasında verilecek olması gerçekten kabul edilebilir bir karar değildi. Akademi, çok şükür yanlışta ısrar etmedi ve aldığı bu karardan geri döndü. Peki, seyircilerin bu yıl da canlı yayın sırasında öğreneceği bu ödül kime gidebilir? Mükemmel siyah beyaz görüntüleriyle “Roma” ilk akla gelen film... Filmin görüntü yönetmenliğini Cuaron'un yapmış olmasının bir dezavantaj olabileceğini düşünmek mümkün. Cuaron, BAFTA'da ödülü aldı ama ASC (American Society of Cinematographers – Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği) tercihini “Soğuk Savaş”tan yana kullandı ve ödülü Lukasz Zal'a verdi. Akademi üyelerinin bu iki film arasında gidip geleceğini söylemek mümkün. Sonuç olarak, iki siyah beyaz filmin “kapışacağı” bir yıl bekliyor bizi. Üçüncü bir film olarak “Sarayın Gözdesi” ağır basıyor.
Kim kazanır? Roma
Kim kazanmalı? Roma
Kazanırsa sürpriz olmaz: Sarayın Gözdesi
EN İYİ KURGU
Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)
Bohemian Rhapsody
Yeşil Rehber (Green Book)
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Vice
En iyi kurgu Oscar'ının bu yıl kesin bir favorisi yok. ABD'li kurgucuların meslek birliği olan American Cinema Editors (ACE),geleneksel Eddie ödülünü dram dalında “Bohemian Rhapsody”ye, komedi dalında ise “Sarayın Gözdesi”ne verdi... İngilizlerin Oscar'ı BAFTA'da ise ödülü “Vice” aldı... Kurgunun filmdeki işlevi ve anlatıma katkısı açısından baktığınızda “Vice” bence de ağır basıyor. “Vice” gerçekten her şeyiyle tam bir kurgu filmi.. Teknik açıdan ise “Bohemian Rhapsody” akla geliyor. “Karanlıkla Karşı Karşıya”nın kurgusu da yabana atılır gibi değil. Ödülün bu üç film dışında başka bir filme gitmesi zor görünüyor.
Kim kazanır? Vice
Kim kazanmalı? Vice
Kazanırsa sürpriz olmaz: Bohemian Rhapsody
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Kefernahum (Capharnaüm)
Soğuk Savaş (Zimna wojna)
Asla Gözlerini Kaçırma (Werk ohne Autor)
Roma
Arakçılar (Manbiki kazoku)
“Roma”nın kesin favori olduğu dallardan biri... En iyi film Oscar'ını alamasa dahi Cuaron'un bu ödülü almak için sahneye çıkacağını tahmin etmek zor değil. Akademi üyelerinin en iyi filmde “Roma”yı seçip, bu dalda ikinci tercihlerine yönelebileceğini söyleyenler de var... “Yerel seçimlerde belediye başkanı ve belediye meclisi için farklı partilere oy verme” gibi bir yaklaşımın açıkçası Akademi'ye yansıyacağını pek sanmıyorum. “Roma”, Altın Küre ile BAFTA'nın yanı sıra Eleştirmenlerin Seçimi (Critics Choice) diye bilinen BFCA (Broadcast Film Critics Association) ödülünü de kazandı. Her şeyiyle tek favori. İkinci film olarak ABD'de çok sevilen “Soğuk Savaş” var...
Kim kazanır? Roma
Kim kazanmalı? Roma
Kazanırsa sürpriz olur: Soğuk Savaş
EN İYİ ANİMASYON
İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)
Köpekler Adası (Isle of Dogs)
Mirai
Ralph ve Internet (Ralph Breaks the Internet)
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
Bu yılın en rahat tahmin edilebilecek ödüllerinden biri... “Örümcek Adam: Örümcek Evreninde”, teknik ve yaratıcılık açısından şimdiden animasyon tarihine geçmiş durumda. Getirdiği yenilikçi yaklaşım bir yana, hikâye ve içerik açısından da gayet sağlam bir film... Daha gösterime bile girmeden önce adaylardan biri olacağı tahmin ediliyordu. Gösterime girer girmez Oscar'ın bir numaralı favorisi oldu... Kazanmazsa gecenin sürprizlerinden biri olur. İkinci bir ihtimal olarak kendine özgü grafik tarzı nedeniyle “Köpek Adası” ağır basıyor.
Kim kazanır? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
Kim kazanmalı? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
Kazanırsa sürpriz olur: Köpek Adası
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Yeşil Rehber (Green Book)
First Reformed
Roma
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Vice
İşte tahmincilerin çözmekte en zorlandığı “problem”lerden biri! BAFTA'da “Sarayın Gözdesi”, Altın Küre'de “Yeşil Rehber” kazandı. Eleştirmenlerin Seçimi'nde ise ödül “First Reformed” filmine gitti... Herkesin kararını merakla beklediği Amerikan Yazarlar Birliği ise kafaları daha da karıştırarak Oscar'a aday dahi olmayan “Eight Grade”i seçti... İşte bu yüzden tahmincilerin bu dalda artık sezgilerinden başka güvenebilecekleri hiçbir şeyleri yok... Kendi adıma, yönetmenliğin çok ağır bastığı “Roma”nın senaryo ödülü alacağını pek sanmıyorum. Alırsa da başka filmlere haksızlık olur. Gönlümdeki tercih “First Reformed” ama Oscar için çok şanslı olmadığının farkındayım. Akademi üyelerinin bu dalda “Sarayın Gözdesi”ne yöneleceğine dair bir sezgi var içimde... Ama “Yeşil Rehber” ve “Vice” kazanırsa da çok şaşıracağımı söyleyemem. Kendi adıma gecenin en çok merak ettiğim ödüllerinden biri...
Kim kazanır? Sarayın Gözdesi
Kim kazanmalı? First Reformed
Kazanırsa sürpriz olmaz: Vice
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)
Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)
Can You Ever Forgive Me?
If Beale Street Could Talk
The Ballad of Buster Scruggs
Özgün senaryoda olduğu gibi burada da kesin bir favori yok ama öne çıkan üç film var: “Karanlıkla Karşı Karşıya” BAFTA, “Can You Ever Forgive Me” Yazarlar Birliği (Writers Guild),“If Beale Street Could Talk” ise Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerini kazandı... Kendi adıma bu kategoride, en iyi film ve yönetmen dallarında çok fazla ödül şansı olmayan “Karanlıkla Karşı Karşıya”nın ağır basacağını sanıyorum. Film, ABD'de çok beğenildi. Bu filmi seven Akademi üyelerinin en azından bu kategoride içlerinde Spike Lee'nin de olduğu yazar ekibini sahneye çıkarmak isteyeceğini tahmin ediyorum. Öte yandan “Can You Ever Forgive Me”nin Yazarlar Birliği ödülünü kazanarak şansını artırdığı kesin...
Kim kazanır? Karanlıkla Karşı Karşıya
Kim kazanmalı? Karanlıkla Karşı Karşıya
Kazanırsa sürpriz olmaz: Can You Ever Forgive Me
EN İYİ YÖNETMEN
Spike Lee (Karanlıkla Karşı Karşıya - BlacKkKlansman)
Adam McKay (Vice)
Alfonso Cuarón (Roma)
Pawel Pawlikowski (Soğuk Savaş)
Yorgos Lanthimos (Sarayın Gözdesi - The Favourite)
Bu kategoride tüm tahminciler önce Amerikan Yönetmenler Birliği'nin (Director's Guild of America – DGA) kararını bekler. Çünkü Akademi ile Yönetmenler Birliği'nin seçimleri genelde uyum gösterir... Diğer yönetmen ödüllerine ise açıkçası çok bakılmaz. Ama bu yıl yönetmenlik dalında BAFTA, Eleştirmenlerin Seçimi ve Altın Küre gibi ödülleri de Alfonso Cuaron'un kazandığı hesaba katılırsa adını kesin favori olarak buraya yazabiliriz. “Roma”nın ödül gecesinde kazanmasına yüzde 90 gözüyle bakılan Oscar'lardan biri bu... Kazanma ihtimali çok düşük olmasına rağmen bu kategoride akla gelen ikinci isim Spike Lee olabilir...
Kim kazanır? Alfonso Cuaron (Roma)
Kim kazanmalı? Alfonso Cuaron (Roma)
Kazanırsa sürpriz olur: Spike Lee (Karanlıkla Karşı Karşıya)
YARDIMCI KADIN OYUNCU
Rachel Weisz (Sarayın Gözdesi)
Amy Adams (Vice)
Emma Stone (Sarayın Gözdesi)
Marina de Tavira (Roma)
Regina King (If Beale Street Could Talk)
“Ay Işığı”ndan tanıdığımız Barry Jenkins'in yönettiği “If Beale Street Could Talk” Oscar adaylıklarının açıklanmasıyla hayalkırıklığı yaşayan filmlerden biri oldu. Regina King kazanmazsa bu hayalkırıklığının çok daha büyük olacağı kesin... Çünkü Altın Küre'yi kazanan Regina King, şimdilik ödülün favorisi olarak öne çıkıyor. Ama bu dalda sıkı bir rekabet yaşandığı söylenebilir. Rachel Weisz'ın kendi ülkesi İngiltere'nin Oscarları BAFTA'da King'i ve diğer adayları geride bırakıp ödülü kazanması kuşkusuz önemli bir rakip olduğunu gösteriyor. Ama aynı başarıyı Oscar'larda tekrarlaması zor görünüyor. Her şey bir yana Regina King gerçekten iyi oynuyor. Özellikle Porto Riko'da geçen sahnelerde mükemmel... Bu kategoride Amy Adams, Emma Stone ve Marina de Tavira'nın kazanmasını bekleyen pek kimse yok. Ama neden olmasın? Sonuçta, sürprizlere açık bir kategoridir bu...
Kim kazanır? Regina King
Kim kazanmalı? Regina King
Kazanırsa sürpriz olmaz: Rachel Weisz
YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)
Adam Driver (Karanlıkla Karşı Karşıya - BlacKkKlansman)
Mahershala Ali (Yeşil Rehber - Green Book)
Sam Elliott (Bir Yıldız Doğuyor - A Star Is Born)
Sam Rockwell (Vice)
Oyuncular Birliği (Screen Actors Guild – SAG),BAFTA, Eleştirmenlerin Seçimi ve Altın Küre ödüllerini kazanan bir oyuncunun Oscar'ı kazanmaması gerçekten büyük bir sürpriz olur. Çok doğru bir stratejiyle yardımcı oyuncu kategorisinde aday gösterilen ve karşısına çıkan tüm önemli ödülleri silip süpüren Mahershala Ali, Oscar'ın da bir numaralı favorisi... En önemli dezavantajı 2017'de aynı ödülü “Ay Işığı”yla kazanmış olması. Peki, Akademi üyeleri diğer seçeneklere yönelirse oylar kimde toplanır? Burada Richard E. Grant ile Sam Rockwell'in biraz daha öne çıktıklarını düşünüyorum.
Kim kazanır? Mahershala Ali
Kim kazanmalı? Richard E. Grant
Kazanırsa sürpriz olur: Sam Rockwell
EN İYİ KADIN OYUNCU
Glenn Close (The Wife)
Lady Gaga (Bir Yıldız Doğuyor - A Star Is Born)
Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)
Olivia Colman (Sarayın Gözdesi - The Favourite)
Yalitza Aparicio (Roma)
Daha ödül sezonu başlamadan önce “The Wife”ı seyreden ve Glenn Close'u bu yıl Oscar'ın kesin favorisi ilan edenler haklı çıktı... Glenn Close, “The Wife”da gerçekten inanılmaz derecede iyi bir performans çıkarıyor, çok da parlak olmayan bir filme sınıf atlatıyor... İşte bu yüzden, “Kim nerede, ne kazandı?” diye hiç bakmadan Glenn Close kesin kazanır demek mümkün... Öte yandan, İngiliz oyuncu Olivia Colman'ın “Sarayın Gözdesi”ndeki şahane oyunculuk gösterisini ve BAFTA'da Colman'ın seçildiğini unutmamak gerek. Rachel Weisz'da olduğu gibi İngilizlerin bu yıl vatandaşlarına iltimas geçtikleri söylenebilir elbette... Ayrıca İngilizlerin “Sarayın Gözdesi”ni Amerikalılardan daha fazla sevdikleri kesin... Sonuç olarak, daha önce 7 kez Oscar'a aday olan ama kazanamayan Glenn Close favori, Colman da onun en ciddi rakibi.. İkisi arasında öyle bir rekabet var ki, açıkçası diğer oyuncular kazanabilir mi, diye düşünen kimse yok.
Kim kazanır? Glenn Close
Kim kazanmalı? Glenn Close
Kazanırsa sürpriz olmaz: Olivia Colman
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Bradley Cooper (Bir Yıldız Doğuyor - A Star Is Born)
Christian Bale (Vice)
Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Viggo Mortensen (Yeşil Rehber - Green Book)
Willem Dafoe (Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında - At Eternity's Gate)
Freddie Mercury, Vincent Van Gogh ve Dick Cheney... Erkek oyuncu kategorisinde rekabet, bu üç karakteri canladıran oyuncular arasında geçiyor. Aslında Van Gogh'u canlandıran Dafoe'ye şans veren pek kimse yok. 37 yaşında hayatını kaybeden ressamı, çekimler sırasında 62 yaşında olan bir oyuncunun canlandırması açıkçası biraz kafa karıştırıcı... Ama Oscar'a dördüncü kez aday olan Dafoe'nin asıl şanssızlığı, Christian Bale ve Rami Malek'le karşı karşıya gelmesi. BAFTA ve Altın Küre'nin yanı sıra Oyuncular Birliği'nin (SAG) ödülünü kazanan Rami Malek, bir numaralı favori. İkinci sırada ise Dick Cheney'yi canlandıran Christian Bale var. Altın Küre'de dram dalında ödül kazanan Bale, eleştirmenlerin (BFCA) de tercih ettiği isim oldu... Benim gönlümse Dafoe'den yana. Van Gogh'un iç dünyasındaki korku ve kaygıları, asosyal özelliklerini gerçekten mükemmel bir oyunculukla yansıtıyor.
Kim kazanır? Rami Malek
Kim kazanmalı? Willem Dafoe
Kazanırsa sürpriz olmaz: Christian Bale
EN İYİ FİLM
Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born)
Karanlıkla Karşı Karşıya (BlacKkKlansman)
Black Panther
Bohemian Rhapsody
Yeşil Rehber (Green Book)
Roma
Sarayın Gözdesi (The Favourite)
Vice
Evet, ilk bakışta Meksikalı sinemacı Alfonso Cuaron'un yazıp yönettiği “Roma” favori görünüyor. BAFTA ve Altın Kürelerin yanı sıra Eleştirmenlerin Seçimi'nde de ödül kazandı. Ama Yapımcılar Birliği'nin (PGA – Producers Guild Awards) yılın en iyi filmi olarak “Yeşil Rehber”i seçtiğini unutmayalım. Oyuncular Birliği'nin (SAG - Screen Actors Guild) “Black Panther”in tüm oyuncu kadrosunu yılın en iyi ekibi seçmesi de ayrı bir konu... Amerikan Yönetmenler Birliği'nin (DGA – Directors Guild Awards) konulu uzun metraj film kategorisinde yılın en iyi yönetmeni olarak Cuaron'u seçmiş olması kuşkusuz “Roma”nın şansını artırıyor ama kesin favori haline de getirmiyor. Geçmiş yıllara baktığımızda Yönetmenler Birliği'nde büyük ödülü kazanan filmlerin en iyi film Oscar'ını alacağına dair kesin bir istatistik yok. Öte yandan, son 4 yıldır BAFTA'da en iyi film seçilen yapımların Oscar'da hayal kırıklığına uğradığını da hatırlatalım. Peki, “BAFTA – Oscar uyuşmazlığı” bu yıl da sürerse, hangi film öne çıkar? Kimilerine göre, “Roma”nın en büyük rakibi “Yeşil Rehber”... Yapımcılar Birliği'nin 2015'de “Birdman”, geçtiğimiz yıl da “Suyun Sesi”yle (The Shape of Water) Akademi'nin kararını önceden haber verdiğini hatırlatalım. İşte bu yüzden “Yeşil Rehber”, “Roma”nın en büyük rakibi gibi görünüyor... Öte yandan, şu ana kadar kayda değer hiçbir ödül kazanamamış bile olsa “Karanlıkla Karşı Karşıya”nın da şansı olacağını düşünenler var. Ben de onlardan biriyim. Spike Lee'nin filmi, Trump ABD'sinde yaşayan ve politik bir karar vermek isteyen Akademi üyelerinin ilk tercihi olabilir.
Kim kazanır? Roma
Kim kazanmalı? Roma
Kazanırsa süpriz olmaz: Karanlıkla Karşı Karşıya
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