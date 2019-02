24 | 36

Özgün senaryoda olduğu gibi burada da kesin bir favori yok ama öne çıkan üç film var: “Karanlıkla Karşı Karşıya” BAFTA, “Can You Ever Forgive Me” Yazarlar Birliği (Writers Guild),“If Beale Street Could Talk” ise Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerini kazandı... Kendi adıma bu kategoride, en iyi film ve yönetmen dallarında çok fazla ödül şansı olmayan “Karanlıkla Karşı Karşıya”nın ağır basacağını sanıyorum. Film, ABD'de çok beğenildi. Bu filmi seven Akademi üyelerinin en azından bu kategoride içlerinde Spike Lee'nin de olduğu yazar ekibini sahneye çıkarmak isteyeceğini tahmin ediyorum. Öte yandan “Can You Ever Forgive Me”nin Yazarlar Birliği ödülünü kazanarak şansını artırdığı kesin...

Kim kazanır? Karanlıkla Karşı Karşıya

Kim kazanmalı? Karanlıkla Karşı Karşıya

Kazanırsa sürpriz olmaz: Can You Ever Forgive Me