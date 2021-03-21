11. MİLYONLUK BEBEK (2005)

(Million Dollar Baby)



F.X. Toole'un öykülerinden Paul Haggis tarafından sinemaya uyarlanan, Clint Eastwood’un yönettiği “Milyonluk Bebek”, sinema tarihinin en hüzünlü boks filmlerinden biri... Yoksul bir aileden gelen Maggie (Hilary Swank),hırslı ve yetenekli bir boksördür. Spor salonu sahibi, aksi ihtiyar Frankie’den (Clint Eastwood) eğitim almak ister. Frankie, onu reddeder ama bir süre sonra Maggie'nin disiplini ve arzusundan etkilenir, onu çalıştırmaya başlar. Maggie hep hayalini kurduğu öğrencidir ama bunun da ötesinde, ruhundaki boşluğu dolduracak bir yoldaştır. İlk başta her şey yolunda gider ama bir üst lige çıkmak istediklerinde işler zorlaşır. Ama ikisi de sonuna kadar gitmek konusunda kararlıdır. Özellikle son bölümünde gerçekten çok üzücü ve göz yaşartıcı bir film... 2005'te en iyi film ve yönetmen dahil 4 Oscar birden kazanmıştı. Diğer 2 Oscar, en iyi kadın oyuncuda Hilary Swank'e, en iyi yardımcı erkek oyuncuda Morgan Freeman'a gitmişti. ABD’de 100 milyon barajını geçen orta bütçeli film, dünya genelinde de 200 milyonu geçmeyi başardı. Toplam hasılat: $216,763,646