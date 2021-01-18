2020 yılında Türk otomotiv sanayisinin toplam üretimi yüzde 11, ihracatı ise adet bazında yüzde 27 azaldı. Sonuçları açıklayan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yerli sanayinin pandemi şartlarındaki durumu ve sektörün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Üretimde ve pazar büyüklüğünde dünyanın ve Avrupa’nın genel gidişatına göre Türkiye’nin daha iyi bir konumda olduğunu belirten Yenigün, "Türkiye pandemide en az yara alan ülkelerden biri oldu. Kendi bulunduğu bölgede mukayese ettiğiniz zaman Türkiye Avrupa’da en iyi performansı gösteren ülke diyebiliriz. Üretim rakamlarına bakıldığında, Türkiye'de yüzde 11.2 düşerken Avrupa’da ve dünyada daha yüksek oranlarda düşüş yaşandı. 3’üncü ve 4’üncü çeyrekteki toparlanmalara rağmen Avrupa Birliği (AB) pazarı yüzde 25 daraldı, ama Türkiye pazarı çok iyi performans gösterdi" dedi.

Yenigün, sektörün 2020'de kilogram başına ihracatının arttığını da vurguladı. Bunun nedenleri ile ilgili olarak yeni nesil araçları işaret eden Yenigün, "Hibrit araçların ihracatı araç maliyetlerindeki ve transfer fiyatlarındaki artış bize bu değeri getiriyor. Bunun önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyorum. Özellikle AB’nin ‘Green Deal’ dediği o ‘Yeşil Mutabakatı’ destekleyecek şekilde hibrit ve daha çok elektrikli araçlarda daha yoğunlaşan talepleri nedeniyle bu rakamlar yukarıya çıkmaya devam edecek. Bu durum memleket için çok iyi bir şey" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMESİ PANDEMİ İLE İLGİLİ'

Yenigün, Volkswagen'in (VW) Manisa'ya yapacağı yatırımından vazgeçmesi ile ilgili de dikkat çeken bilgiler paylaştı. Pandeminin otomotiv sektöründe yatırım kararlarını etkilediğini kaydeden Yenigün, "VW pandeminin ilk başladığı günlerden son dakikaya kadar bu projeyi canlı tuttu. Fakat, pandeminin sonuçlarının 2023'e kadar sürebileceğine yönelik raporlar yatırım planlarında değişiklik yarattı. VW’nin Türkiye'ye yatırım kararının altında yatan sebep yeni Passat’ın grubun diğer markası ile birlikte Manisa’da yılda 300 bin adet üretileceği yönündeydi. Benim bildiğim kadarıyla, yeni model yatırımından vazgeçildi. Yeni model yerine mevcut modelin devamı Slovakya'ya kaydırıldı. Yani, pandemi nedeniyle adetten feragat edecekler ve bu şekilde 1 milyar euroluk tassaruf elde etmeyi planlıyorlar" dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ'

2020 yılının olumlu baktıkları bir yol olduğunun altını çizen Yenigün, "Her ne kadar hepimiz için sağlık tehdidi, ekonomi konusunda belirsizlik içermesine rağmen, otomotiv ana sanayii açısından, hep olumlu baktığımız bir yol oldu. Çarklar durmadı, yeni model yatırımları ciddi bir şekilde devam etti. Bir diğer yüzümüzü güldüren konu ise, beklenenin tam aksine otomotiv sanayiinde istihdamın artmış olması. Otomotiv sektörü çok yüksek kalitede ve kalibrede insan kaynağına sahip. Bu insanlar öyle çabuk yetişmiyor. Geçici süreli dalgalanmalarda, biz asla çalışanlarımızda vazgeçmeyiz. Ne saha çalışanlarımızdan ne de ofiste çalışan arkadaşlarımızdan. Bu mesajı daha önce de vermiştik" dedi.

'2021 HEM RİSK HEM FIRSAT YILI'

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, 2021 yılı beklentileri ile ilgili olarak da, dünya siyasetindeki yeni isimlerin otomotiv sektörüne etkilerinin olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Yenigün, "2021’de ABD'de Biden dönemi, Almanya'da Merkel’in yerine gelecek isim, İtalya’da hükümet değişimi gibi yenilikler ticaret ortamını oldukça değiştirecek gibi duruyor. Bu yeni dönem çeşitli fırsatlar ve riskler getirecektir. Pandemi nedeniyle dünya otomotiv ekonomisi parça ikmali sıkıntısı yaşıyor. Uzakdoğu’dan gelen çiplerin pandemi döneminde başka sektörlere imalat yapar hale gelinmesi nedeniyle şu anda yükselen otomotiv imalatı kapsanamayacak durumda. Bu da birçok markanın üretim ve pazar payı kaybetmesine neden olacak. Dolayısıyla, 2021 birçok riski ve fırsatı beraberinde getiriyor" dedi.

İHRACATIMIZ DÜNYADAN DAHA HIZLI TOPARLANIR'

2021'de dünyadaki toplam otomotiv üretiminin yüzde 11 artarak 86 milyon adetlere çıkacağının öngörüldüğünü hatırlatan Yenigün, "Ben bunun bir miktar daha yüksek olacağını ve 90 milyona yaklaşacağını düşünüyorum. OSD olarak, otomotiv ürünlerimiz ve ihracatımızda yüzde 16’dan daha yüksek büyüme olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla ihracat tarafında dünya öngörülerinin biraz daha üzerinde toparlanacağımızı öngörüyoruz. Geçmiş yılın eksiklerini kapatacağımız hatta bir miktar üste çıkacağımız bir yıl olmasını bekliyoruz" dedi.

Yenigün, 2021'de yeni marka yatırımlarının da olabileceğini öngördüklerini de söyleyerek, "Bunu sadece otomotiv ana sanayi yatırımı değil, yan sanayi, batarya ya da yeni elektrifikasyon kalemlerinden yapılacak olan yatırımlar olacağını da öngörüyorum" ifadelerini kullandı.