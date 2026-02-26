Canlı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor!

        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor!

        Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçında Juventus'a attığı golle sarı-kırmızılıların tur atlamasında önemli bir rol oynayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:44
        1

        Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla takımını sırtlamaya devam ediyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçında dün Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için skor avantajıyla tur atladı.

        Uzatmalarda 105+1. dakikada Juventus'un ağlarını sarsan Osimhen, çok kritik bir periyotta durumu 3-1'e getirerek, takımının son 16 turuna çıkmasına büyük katkı sağladı. Nijeryalı yıldız, böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında bir kez daha önemli rol oynadı.

        2

        4.KEZ MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

        Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez maçın oyuncusu seçildi.Etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında "maçın en iyi oyuncusu" olan Osimhen, bu ödülü Juventus ile yapılan rövanş karşılaşmasında da aldı.

        3

        GOL KRALLIĞINDA 4. SIRADA

        Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığında 4. sırada yer alıyor. Sezon başından beri çıktığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında 7 kez ağları sarsan Osimhen, gol krallığında Manchester City'nin santrforu Erling Haaland ile 4. sırayı paylaşıyor.Bu alanda Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe 13 golle zirvede yer alırken, Fransız oyuncuyu 10 golle Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve 8 golle Bayern Münihli Harry Kane takip ediyor.

        4

        AVRUPA KUPALARINDA EN FAZLA GOL ATAN YABANCI OYUNCU

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Osimhen, dün Juventus'a attığı golle sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarındaki 13. golüne ulaştı. Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda, 11'er golle Mario Jardel ve Gheorghe Hagi takip ediyor.

        5

        RÖVANŞ MAÇINDA TUR KAPISINI ARALADI

        Osimhen, Juventus ile deplasmanda yapılan rövanş maçının uzatmalarında attığı golle takımına tur kapısını açan isim oldu.Nijeryalı futbolcu, 105+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıyarak takımına avantaj sağladı.

        6

        GEÇEN SEZON DA AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI

        Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giydiği dönemde de UEFA Avrupa Ligi'nde etkileyici bir performans gösterdi. Söz konusu sezonda sarı-kırmızılı ekiple 7 Avrupa Ligi maçına çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydederek takımının son 16 play-off turuna çıkmasını sağladı.

        7

        KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ 4. YABANCI FUTBOLCUSU

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 4. yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 65 resmi maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 53 kez rakip fileleri havalandırdı.Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Mauro Icardi 76, Gheorghe Hagi​​​​​​​ 72 ve Milan Baros 61 golle sıralanıyor.

