Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde parlıyor!

4.KEZ MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez maçın oyuncusu seçildi.Etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında "maçın en iyi oyuncusu" olan Osimhen, bu ödülü Juventus ile yapılan rövanş karşılaşmasında da aldı.