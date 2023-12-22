Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Osman Aşkın Bak: Kapsamlı bir toplantı oldu - Futbol Haberleri

        Osman Aşkın Bak: Kapsamlı bir toplantı oldu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kapsamlı bir toplantı oldu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantının ardından Bakan Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Güzel ve verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Osman Aşkın Bak, "Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu. Kulüpler Birliği Vakfını geçen hafta ziyaret etmiştik ve verimli bir toplantı yapmıştık. Görüşler ortaya kondu. Tüm katkı veren kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak ve değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sık toplantılar yapılması önerildi, biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacağımızı ifade ettik. Katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bir aradayız ve bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        BÜYÜKEKŞİ: ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

        Toplantıda Türk futbolunun önemli konularını masaya yatırdıklarını aktaran Başkan Büyükekşi, "Hep birlikte konuları istişare ettik. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği Vakfına ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm paydaşların diyalog içerisinde olması çok önemli. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi önceliğimiz. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. A Milli Takımı'mızın başarılı olması için hep birlikte hazırlanmamız gerekiyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefleyen bir milli takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor. Uygun ve pozitif futbol iklimine birlikte ulaşmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

        ALİ KOÇ: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

        Türk futbolunun sorunlarını omuz omuza vererek çözebileceklerine vurgu yapan Ali Koç ise, "Son haftalarda yaşananları, futbolun temel problemlerini, hakemlik camiasını ve ekonomiyi etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık dersek abartmış olmayız. Bu toplantılar devam edecek. İnşallah, tez zamanda Türk futbolunu bir daha bu sorunların konuşulmayacağı bir noktaya getirebiliriz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı!
        İki öğrenciye çarpan sürücü kaçtı!
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!