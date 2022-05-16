2022 EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için 28 Nisan'da başlayan kura başvuruları 17 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Bu tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru tarihleri ise 7-8 Haziran 2022 olacak.