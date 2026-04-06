Otomotiv ihracatı Mart'ta azaldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,3 düşüşe rağmen Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini korudu.

Geçen ay 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracata imza atan sektörün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 16,9 oldu.

Mart ayında Binek Otomobiller ihracatı yüzde 20 azalırken, Otobüs Minibüs Midibüs ihracatı yüzde 10 arttı. İspanya'ya yüzde 23, Slovenya'ya yüzde 16, Polonya'ya yüzde 20 ihracat düşüşü dikkat çekti. Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı da yüzde 4,3 artarak 9 milyar 896 milyon dolara ulaştı.

REKLAM

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Otomotiv endüstrisi olarak martta yaşadığımız kısmi daralmaya rağmen ülke ihracatındaki liderliğimizi ve stratejik önemimizi korumaya devam ediyoruz. Binek Otomobillerdeki düşüşe karşılık Otobüs ve Minibüs grubundaki yüzde 10'luk artış, ürün çeşitliliğimizin küresel pazardaki rekabet gücünü ve esnekliğini bir kez daha kanıtladı. Bu yıl sonundaki sürdürülebilir ihracat hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI 1.3 MİLYAR DOLAR

Martta en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre hemen hemen aynı kalarak 1 milyar 318 milyon dolar oldu.

Binek Otomobiller ihracatı yüzde 20 azalarak 909 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 3,5 düşüşle 553 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 5 artışla 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu ve bu ülkeye ihracat yüzde 2 arttı. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 25, Birleşik Krallık'a yüzde 13, Hollanda'ya yüzde 25 ve Slovenya'ya yüzde 71 ihracat artışı yaşandı. Buna karşılık Romanya'ya yüzde 20, İspanya'ya yüzde 18 ihracat düşüşü oldu.

REKLAM

Martta binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 18 azaldı. İspanya'ya yüzde 30, Slovenya'ya yüzde 19, Birleşik Krallık'a yüzde 21, Polonya'ya yüzde 49, Belçika'ya yüzde 32 ihracat düşüşü, Fas'a yüzde 100, Mısır'a yüzde 50 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 1, Fransa'ya yüzde 51, Avustralya'ya yüzde 134 ihracat artışı, Almanya'ya yüzde 12, Slovenya'ya yüzde 32, İtalya'ya yüzde 25, İspanya'ya yüzde 45 ihracat düşüşü kaydedildi.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda Fransa'ya yüzde 14, Almanya'ya yüzde 29, Birleşik Krallığa yüzde 48 ihracat düşüşü yaşanırken, İtalya'ya yüzde 56, Romanya'ya yüzde 204, İspanya'ya yüzde 200, Çekya'ya yüzde 143 ihracat artışı kaydedildi.

Çekicilerde ise Almanya'ya yüzde 35, Birleşik Krallık'a yüzde 14 ihracat düşüşü, Fransa, İtalya ve Polonya'ya üç haneli artışlar yaşandı.

ALMANYA'YA İHRACATTA YÜZDE 6 DÜŞÜŞ

Martta en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya yüzde 6 düşüşle 525 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 1 düşüşle 456 milyon dolarlık ihracat yapılırken, İtalya'ya yönelik ihracatımız ise yüzde 8 artışla 306 milyon dolar oldu.

Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 23, Slovenya'ya yüzde 16, Belçika'ya yüzde 13, Polonya'ya yüzde 20 ihracat düşüşü yaşanırken, Fas ve Çekya'ya yüzde 36, Avustralya ve Sırbistan'a yüzde 23, İsveç'e yüzde 29 ihracat artışı oldu.

ORTA DOĞU'YA İHRACAT YÜZDE 63 AZALDI

Martta yüzde 74'lük pay ile en büyük pazar olarak Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 6 azalışla 2 milyar 440 milyon dolar ihracat yapıldı.

Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 10,8 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Mart ayında Orta Doğu Ülkeleri'ne yüzde 63 ihracat düşüşü yaşanırken, Okyanusya Ülkelerine ihracat yüzde 33 arttı.