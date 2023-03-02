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Otomotiv satışlarında şubat rekoru

Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63.4 artarak 81 bin 148 adede yükseldi. Böylece otomotiv satışlarında şubat ayı rekoru kırılmış oldu

Otomotiv satışlarında şubat rekoru
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HABERTURK.COM

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) şubat ayı hafif ticari araç ve otomobil satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63.4 artarak 81 bin 148 adet oldu.

Böylece otomotiv satışlarında en yüksek şubat ayı satışlarına ulaşıldı.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56.5 artarak 58.907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85.2'lik yükselişle 22 bin 241 adede ulaştı.

Bu verilerle beraber otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74.3 artmış oldu. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65.8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 101.6 arttı.

İKİ AYLIK BÜYÜME YÜZDE 50.4

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50.4 büyüyerek 132 bin 042 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44.3 oranında artarak 96.195 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 69.7'lik yükselişle 35 bin 847 dede çıktı.

Ocak-şubat döneminde otomobil satışlarının yüzde 90.3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 51.818 adetle yüzde 53.9 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 436 adetle yüzde 35.8 pay aldı.

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise ilk iki ayda en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 48.9 pay ve 47.079 adetle SUV araçlar oldu. SUV'ları, yüzde 28.2 pay ve 27 bin 130 adet satış ile Sedan, yüzde 20.7 pay ve 19 bin 877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

2.477 ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

Otomobil satışlarında ocak-şubat döneminde benzinli otomobil satışları 65.457 adetle yüzde 68 pay aldı. Dizel otomobil satışları 16 bin 082 adetle pazardan yüzde 16.7'lık payda kaldı. Bunların yanında hibrit otomobil satışlarının 10 bin 096 adetle yüzde 10.5 pay, otogazlı otomobil satışlarının 2 bin 83 adetle yüzde 2.2 pay aldığı bildirildi. Yılın ilk 2 ayında 2 bin 477 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Satışlarda otomatik vitesli otomobillerin payı yüzde 70.8'i buldu.

Hafif ticari araç satışlarında ise ilk 2 ayda van gövde tipi yüzde 82.9 pay ve 29 bin 723 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Bunu, minibüs gövde tipi yüzde 6.5 pay ve 2 bin 317 adetle takip edildi.

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