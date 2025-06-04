Otomotivde aylık bazda rekor ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi mayıs ayında 3 milyar 948 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 948 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-mayıs dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16 milyar 581 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 18,3 oldu.

BİNEK OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 12 ARTTI

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin mayıs ayı ihracatı yüzde 3 artışla 1 milyar 418 milyon dolar oldu.

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"Binek otomobiller" ihracatı mayısta yüzde 12 artarak 1 milyar 323 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 119 artışla 746 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 15 artışla 277 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 309 artışla 148 milyon dolara yükseldi.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı 36 milyon dolar olarak açıklandı.