Geçtiğimiz günlerde Renault'a yaptığı birleşme teklifi ile gündeme gelen Fiat Chrysler (FCA),yeni bir işbirliğine gittiğini duyurdu.

Otonom araçlar üzerine çalışmalar yapan bir girişim olan Aurora ile işbirliği yapan İtalyan-Amerikan ortaklı şirket, Aurora'nın sürücüsüz araç yazılımlarını ticari araçlarında kullanacak.

Bu kapsamda, FCA'nın ticari araç kolu Ram ve Fiat Professional modellerinde söz konusu yazılımların yer alması planlanıyor.

Sequoia Capital ve Amazon gibi yatırımcıları bulunan Aurora, 2017 yılında kuruldu. Bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yatırım alan girişimin, değerlemesi ile 2 milyar doları aşmış durumda.

Şirketin yazılımlarının son 3 yılda sedan, SUV, minivan ve ticari araç gibi farklı gövde tipinde ve karoserde araçlara entegre edildiği belirtiliyor.

62 BİN ARAÇ SAĞLAYACAK

FCA bir süredir Google bünyesindeki Waymo ile de işbirliği halinde. Bu kapsamda, 100 adet Chrysler Pacifica'yı Waymo'nun kullanımına tahsis eden FCA, Waymo'ya aynı modelden 62 bin adet daha sağlayacak.

Waymo ise, Pacifica modeli üzerine kendi yazılımını monte ederek otonom araç testlerini gerçekleştiriyor. Şirketin, gerekli izinler alındığında ve testler tamamlandığında, otonom araçlardan oluşan bir filo hizmeti vermesi bekleniyor.

Waymo'nun aksine Aurora ise, otonom filo işinden uzak duruyor. Girişimin, sürücüsüz araçlar için yazılım sağlama işine odaklandığı bildiriliyor.