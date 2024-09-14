OtoTekno 20'nci bölümüyle ekrana geldi

Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 20'nci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, İspanyol üretici Cupra'nın tasarım ve sürüş özellikleri ile dikkat çeken modeli Formentor tüm yönleri ile incelendi.

Programın bu haftaki bölümünde ABD'nin en eski motosiklet üreticisi Indian'ın 'naked' segmentine giriş modeli FTR 1200 bir diğer konuk oldu.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, spor odaklı uygulama Zwift hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.