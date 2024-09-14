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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 20'nci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 20'nci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, İspanyol üretici Cupra'nın tasarımı ile dikkat çeken modeli Formentor ile ABD'nin en eski motosiklet markası Indian'ın FTR 1200 Sport modeli konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:50
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        OtoTekno 20'nci bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 20'nci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, İspanyol üretici Cupra'nın tasarım ve sürüş özellikleri ile dikkat çeken modeli Formentor tüm yönleri ile incelendi.

        Programın bu haftaki bölümünde ABD'nin en eski motosiklet üreticisi Indian'ın 'naked' segmentine giriş modeli FTR 1200 bir diğer konuk oldu.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, spor odaklı uygulama Zwift hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        8 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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