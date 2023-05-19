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“Oy kullanmadım” demişti. Serel Yereli gelen tepkiler sonrası fikrini değiştirdi!

Hayatında sadece "Bodrum Masalı" adlı dizide rol alan fakat sonrasında davranışlarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve böylelikle tanınan bir isim haline gelen Serel Yereli, geçtiğimiz günlerde "Hiç oy kullanmadım" demişti. Hal böyle olunca tepkileri üzerine çeken Yereli, önümüzdeki seçim için fikrini değiştirdiğini duyurdu.

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  • “Oy kullanmadım” demişti. Serel Yereli gelen tepkiler sonrası fikrini değiştirdi!

    Bodrum Masalı adlı dizide boy gösteren fakat sonrasında İngiltere’ye taşınarak kendi çapında müzik yapmaya başlayan Serel Yereli, 14 Mayıs seçimlerinde "Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum" demişti.
  • “Oy kullanmadım” demişti. Serel Yereli gelen tepkiler sonrası fikrini değiştirdi!

    Yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere maruz kalan Serel Yereli, ikinci tur için fikrini değiştirdiğini açıkladı.
  • “Oy kullanmadım” demişti. Serel Yereli gelen tepkiler sonrası fikrini değiştirdi!

    Serel Yereli 14 Mayıs'ta oy kullanmadığını şu sözlerle açıklamıştı: "Bu arada sırf kendime bu psikolojik baskıya yenilmediği kanıtlamak için belki takipçilerimin yüzde 90'ının beni yargılayacağı bir gerçeği söyleyeceğim. Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum ben başka yollar deniyorum." 
  • “Oy kullanmadım” demişti. Serel Yereli gelen tepkiler sonrası fikrini değiştirdi!

    Bu açıklamasının Yereli'ye, "İyi bir şeymiş gibi konuşuyorsun", "Boş boş konuşmalar","Yaptığın doğru değil" gibi tepkiler gelmişti. Hal böyle olunca tanınan isim ikinci tur için fikrini değiştirdiğini açıkladı.
  • “Oy kullanmadım” demişti. Serel Yereli gelen tepkiler sonrası fikrini değiştirdi!

    Serel Yereli, ikinci turda oy vereceğini şu cümlelerle duyurdu: "Ben de 2. Turda oy vermeye karar verdim. Belki yanlış düşünüyorumdur bir de bunu deneyeyim diye. Neyin doğru olduğunu hala bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gibi çılgınca sürprizlerin yaşandığı bir ülkede hangi eylem ne sonuç doğurur konusunda öngörüleri çok sağlam olan varsa gitsin ülkeyi kurtarsın. Hiçbirinizin bir an bile kendinize belki ben yanlış düşünüyorumdur ihtimalini veremememenizi de unutmayacağım. Atatürk bile kendine yanılma payı bırakmış, siz kimsiniz. Neyse yani hayırlısı olur inş."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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