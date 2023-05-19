Serel Yereli, ikinci turda oy vereceğini şu cümlelerle duyurdu: "Ben de 2. Turda oy vermeye karar verdim. Belki yanlış düşünüyorumdur bir de bunu deneyeyim diye. Neyin doğru olduğunu hala bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gibi çılgınca sürprizlerin yaşandığı bir ülkede hangi eylem ne sonuç doğurur konusunda öngörüleri çok sağlam olan varsa gitsin ülkeyi kurtarsın. Hiçbirinizin bir an bile kendinize belki ben yanlış düşünüyorumdur ihtimalini veremememenizi de unutmayacağım. Atatürk bile kendine yanılma payı bırakmış, siz kimsiniz. Neyse yani hayırlısı olur inş."