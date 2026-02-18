OYAK'tan 60 milyar dolarlık varlık hedefi

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, ‘Vizyon 2030’ başlıklı basın buluşmasında şirketin önümüzdeki döneme ilişkin stratejik yol haritasını paylaştı. İstanbul’da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçıntaş, güçlü nakit üretimi, sermaye verimliliği ve finansal dayanıklılık odağında şekillenen stratejinin seçici büyüme anlayışı ve portföy dönüşümüyle destekleneceğini söyledi.

Yalçıntaş, 2026 yılının operasyonel dayanıklılığın güçlendirildiği ve 2030’a giden yolun sağlamlaştırıldığı bir ‘konsolidasyon yılı’ olarak konumlandırırken; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillenen portföy mimarisiyle 2030 yılında 60 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Toplantıda 2030 vizyonunun ana çerçevesini paylaşan Yalçıntaş, OYAK’ın portföy mimarisinin; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillendiğini belirtti. Yalçıntaş, altyapı yatırımlarının öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturulacağını, enerji yatırımlarının sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Yapay zeka ve bilişim alanlarının verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunduğunu belirten Yalçıntaş, lojistik ve madencilik yatırımlarının ise küresel tedarik zinciri güvenliği ve kaynak erişimi açısından tamamlayıcı nitelik taşıdığını aktardı. Otomotivde ise hibrit motor ve elektrikli araçlarla geleceğin teknolojisine yatırım yapılacağının altını çizdi. TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖLÇEKLİ VE ÖLÇÜLEBİLİR KATKI OYAK’ın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendiren Yalçıntaş, OYAK şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde üretim kapasitesi, ihracat performansı ve istihdam katkısıyla kritik bir konumda yer aldığını ifade etti. OYAK’ın Türkiye’de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,7’sini ve Türkiye toplam ihracatının ise yüzde 2,3’ünü tek başına gerçekleştirdiğini belirten Yalçıntaş, "OYAK demir-çelikte ve ham çelik üretiminde lider, Türkiye otomotiv ihracatında birinci, enerjide arz güvenliği ve altyapı sürekliliği açısından stratejik rol üstlenen, kimya ve tarım-gıda alanlarında ise ihracat ve katma değer odaklı üretim yapan bir yapıdır" diye konuştu.

2030'DA 39 BİN ÇALIŞAN HEDEFİ OYAK'ın küresel ölçekteki faaliyetlerine de değinen Yalçıntaş, bugün Türkiye dahil 24 ülkede, 6 kıtada faaliyet gösterildiğini; 2030 vizyonu doğrultusunda ise coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü ve disiplinli bir büyüme yaklaşımının benimsendiğini ifade etti. Yalçıntaş, 115'ten fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın önümüzdeki dönemde yalnızca pazar sayısı değil; katma değer, ürün karması ve sürdürülebilir pazar payı odağında büyütülmesinin hedeflendiğini belirterek, 2030 itibarıyla 10 milyar ABD doları ihracat hacmine ulaşmayı amaçladıklarını aktardı. Yalçıntaş, toplam istihdamının ise 2030 yılına kadar 39 bin kişiye çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. OYAK'ın 2030 vizyonu kapsamında, olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade eden Murat Yalçıntaş, halka arzların bir finansman aracı olmanın ötesinde; sermaye yapısını güçlendiren, kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde yaratılan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele alındığını belirtti. Bu kapsamda, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek halka arzlarla sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüğünün en az yüzde 50 oranında artırılmasının hedeflendiğini söyledi.