Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Öykü Karayel - Can Bonomo, oğullarının yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri

        Öykü Karayel - Can Bonomo, oğullarının yeni yaşını kutladı

        Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3'üncü yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum gününü düzenledikleri bir partiyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2018'de nikâh masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, ilk çocukları oğulları Roman'ı 2021'de kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin oğlu 3'üncü yaşına bastı.

        2

        Öykü Karayel ile Can Bonomo, oğulları Roman'ın yeni yaşını kutlamak için bir parti organize etti.

        3

        Can Bonomo, oğluna "Ruhum..." sözleriyle seslendi.

        #Öykü Karayel
        #Can Bonomo
        #Roman Bonomo
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        WSJ: Ukrayna drone ihtiyacı için Çin'e yöneldi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı