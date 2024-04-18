Öykü Karayel - Can Bonomo, oğullarının yeni yaşını kutladı
Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun oğlu Roman, 3'üncü yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum gününü düzenledikleri bir partiyle kutladı
Giriş: 18.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:25
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2018'de nikâh masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, ilk çocukları oğulları Roman'ı 2021'de kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin oğlu 3'üncü yaşına bastı.
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Öykü Karayel ile Can Bonomo, oğulları Roman'ın yeni yaşını kutlamak için bir parti organize etti.
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Can Bonomo, oğluna "Ruhum..." sözleriyle seslendi.
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