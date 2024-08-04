"ÇOK SEVDİĞİM BİR AĞABEYDİ"

Oyuncu Necmi Yapıcı ise "Necdet amcayı 25 yıldır tanıyorum. Çok sevdiğim bir ağabeydi, uzun zamandır rahatsızdı. Mekânı cennet olsun. Diyecek bir şey yok hayat böyle bir şey, yaşlılığa ya da gençliğe bakan bir şey değil" diye konuştu.