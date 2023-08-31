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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz 'Oyuncu'lara özel telefon GameX'te tanıtıldı - Teknoloji Haberleri

        'Oyuncu'lara özel telefon GameX'te tanıtıldı

        Cyberpunk (siber çılgınlık) mottosu ile tasarlanan ve oyun düşkünlerine özel performans odaklı bir telefon olarak geliştirildiği vurgulanan Infinix GT 10 Pro modeli TÜYAP'ta gerçekleştirilen Game X'in açılış gününde tanıtıldı

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 31.08.2023 - 14:41 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:53
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        'Oyuncu'lara özel telefon GameX'te tanıtıldı
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        Mobil oyunların artan popülaritesi, özellikle oyuncular arasında önemli bir talep yarattı. Infinix de pazarın bu durumundan yararlanarak, orta sınıf akıllı telefon sınıfına yüksek oyun performansı ile ve fiytatları ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlandığını açıklıyor.

        GameX 2023 fuarında oyun severler ile buluşan ve tüm zincir marketlerde satışa çıkan Infinix GT 10 Pro’nun satış fiyatı 19.999 TL olarak açıklandı. Lansman sürecine özel bluetooth kulaklık ve akıllı saatlerin yanı sıra oyuncuların dikkatini çeken parmak tetiği de Infinix GT 10 Pro ile hediye edileceği de belirtildi.

        OYUN PERFORMANSI ÖN PLANDA

        Infinix GT 10 Pro, mobil oyun performansı için özel donanıma sahip olduğu belirtiliyor. 6nm üretim mimarisine sahip olan Dimensity 8050 işlemciye sahip model, 3 GHz hızında çalışan bu işlemci ile 1x çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan 3x performans çekirdeği ve 2 GHz hızında çalışan 4x ek çekirdeği ile performans sunmayı hedefliyor.

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        Bununla birlikte bu yeni model, Mali 'Valhall' mimarisine dayanan ARM Mali-G77 grafik işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu GPU, 9 grafik çekirdeği ile en yeni mobil oyunlarda yüksek kare hızları ve gecikmesiz oyun deneyimi sunmaya ve oyuncuların ekranlarındaki görsellerin kalitesini artırmaya odaklanıyor.

        GT 10 Pro'nun uzun oyun süreleri boyunca serin kalmak için de özelliklere sahip olduğu açıklanıyor. Cihaz, ısı buhar hazneli sıvı soğutma teknolojisi sayesinde yüksek performanslı bileşenlerden verimli bir şekilde dağıtılarak rahat bir tutuş sağlıyor. Ayrıca GT 10 Pro, 16GB'a kadar genişletilmiş sistem belleği (8GB + 8GB) sunarak akıcı oyun deneyimi ve zahmetsiz uygulama geçişi sağlıyor. Kullanıcılar 256GB yerleşik depolama alanı sayesinde depolama alanının tükenmesinden endişe etmeden büyük oyunları ve diğer dosyaları telefonlarına indirebiliyor.

        ÖZEL OYUNLARLA İŞ BİRLİKLERİ

        Ek olarak, duyusal bir oyun motoruna sahip olan 4D titreşim teknolojisi, kullanıcıların oyundaki her darbeyi ve atışı hissetmelerini sağlarken, cihazın farklı köşelerindeki titreşimlerle mermi darbeleri hakkında hassas bir geri bildirim sağlanıyor. Hassasiyeti ile özel jiroskop, yarış ve FPS oyunlarını daha akıcı ve keyifli hale getiriyor. Çift stereo hoparlör, kullanıcıların yaklaşan düşmanları duymalarını ve kendilerini sanal dünyaya kaptırmalarını da sağlıyor.

        GT 10 Pro ayrıca PUBG MOBILE, MLBB ve Free Fire gibi popüler oyunlarla yakın iş birliği yaparak çıtayı yükseltiyor. Bu iş birliği, yüksek kare hızları ve etkileyici görsel kalite sağlayarak kullanıcıları daha önce hiç olmadığı kadar oyun deneyiminin içine çekiyor.

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