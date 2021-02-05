"23. dakikada ne yaptığını biliyor musun?' diye sorunca şaşıp kalmıştı. Ben de 'Hata yaptın. Maç boyunca yaptığın üç hatadan biri, 23. dakikadaydı. Biri de Porto'nun golüne sebep oldu' dedim. Menajeri ve Ozan bana baktı. Kafasından 'Neden bunu söylüypor ki?' diyor gibiydi" diyerek aralarındaki diyalogu anlatan Reschke şunları da ekliyor: