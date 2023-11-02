Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı! - Futbol Haberleri

        Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı!

        Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 18:50 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine flaş açıklamalar yaptı. Saha içi ve dışından da bahseden Ozan Kabak, Fatih Terim hakkında da önemli sözler söyledi.

        Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Sahada her zaman çok agresif olurum ama saha dışında sakin ve arkadaş canlısıyımdır. Saha içinde ve dışında iki farklı insan gibiyim." dedi.

        "İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR YOLCULUK OLDU"

        Kariyerinden bahseden Kabak, "Benim için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Kariyerim beni, daha olgun bir oyuncu ve daha olgun bir insan yaptı." ifadelerini kullandı.

        "FATİH TERİM SPOR HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ KİŞİ"

        Ozan Kabak, çalıştığı hocalardan bahsederken Fatih Terim'e özel bir parantez açarak, "Fatih Terim'in spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

        "KLOPP'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

        Jurgen Klopp ile ilgili ise Kabak, ""O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Klopp'tan çok şey öğrendim. Liverpool'da harika bir 6 ay geçirdim." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?