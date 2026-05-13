Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Ozan Tufan'dan Milli Takım sözleri

        Ozan Tufan'dan Milli Takım sözleri

        Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Milli Takım'a tekrar seçilmeyi hayal ettiğini söyleyen Tufan, "Milli takımda forma giymek ve Dünya Kupası'na gitmek her futbolcunun hayalidir. Yıllarca giydim ve mücadele ettim. İnşallah yine milli formayı giyerim. Benim için büyük bir gurur olur." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 23:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ozan Tufan'dan Milli Takım sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, maçın ardından konuştu.

        MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

        "Milli takımda forma giymek ve Dünya Kupası'na gitmek her futbolcunun hayalidir. Yıllarca giydim ve mücadele ettim. İnşallah yine milli formayı giyerim. Benim için büyük bir gurur olur."

        "Oğlum sabah akşam Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. Eşimin de payı çok büyük. Şehre ilk geldiğimde bana karşı doğal olarak olumsuz bir bakış açısı vardı. Taraftarlarımız bana gönüllerini açtı. Oğlum sabah çıkıp akşam geliyor hiç nerede olduğunu sormuyoruz bile. Şehre böyle güveniyoruz. Trabzon'da huzurluyuz ve güvendeyiz."

        "BU SENEYE YAKIŞAN KUPA"

        "Bu seneye yakışanın kupa olduğunu düşünüyorum."

        "TARAFTARIMIZ BİZİ AYAKTA TUTTU"

        Taraftarlarımıza takımım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel bir şekilde desteklediler. Golden sonra bizi ayakta tuttular. Final maçında da onlardan aynı performansı bekliyorum. Kupa kazanmak istiyoruz."

        "Geçen sene kupayı kaybettiğimizde çok üzüldük. Bu sezon kupayı kazanarak şehrimize götürmeyi çok istiyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Filmed in Türkiye' dönemi

        Zengin coğrafyası, tarihi dokusu ve gelişmiş teknik altyapısıyla yabancı yapımların çekim merkezi haline gelen Türkiye, yılda 200'ün üzerinde projeye ev sahipliği yaparak küresel sinema endüstrisindeki ağırlığını artırıyor. Uluslararası yapımcıları ve yönetmenleri Türkiye'ye daha çok çekmek için 'Tü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya cevap vermeye hazır"
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!