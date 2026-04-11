Ozan Tufan: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golünü atan Ozan Tufan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BÖYLE ANLARDA REAKSİYON VERMEMİZ GEREKİRDİ"

Deneyimli oyuncu, "Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı." dedi.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Ozan Tufan, "Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz." sözlerini sarf etti.