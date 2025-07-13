Özbekistan telefon kodu, plaka kodu, para birimi ve alan adı uzantısı nedir?

Her biri, Orta Asya’nın karasal merkezinde bulunan bu ülkenin iletişim, finans, lojistik ve internet kimliğini tek bakışta tanıtır. Yurt dışından numara çevirmekten veri merkezi seçimine kadar birçok işlem, bu kodların doğru kullanılmasına dayanır.

Üç kıtanın geçiş kavşağında yer alan Özbekistan, Sovyet döneminin mirasını İpek Yolu vizyonuyla harmanlayarak yeni bir ekonomik model kuruyor. Bu dönüşüm, altyapı kodlarına da yansıyor: +998 telefon kodu, bölgesel numara planının modern LTE şebekesiyle birleştiği hücresel ağın kapısını açarken; UZ plakalı araçlar, Semerkant’tan Moskova’ya uzanan karayolu trafiğinde menşe tanımasını basitleştiriyor. Resmî para birimi olan Özbek Somu (UZS) ise sermaye kontrol kısıtlamalarını gevşeten reformlar sayesinde son beş yılda dijital cüzdanlara da entegre oldu. .uz alan adı, hem devlet portallarında güven damgası işlevi görüyor hem de bölge dışı start‑up’ların Orta Asya pazarına açılma rotasında tercih ettiği bir “yeni giriş kapısı” olma yolunda ilerliyor. Bu yazıda, her sembolün teknik ayrıntısını ve arka planındaki kısa tarihçeyi inceleyerek güncel kullanım ipuçları sunacağız.

REKLAM ÖZBEKİSTAN TELEFON KODU Özbekistan’ın uluslararası telefon kodu +998’dir. GSM numaraları, üç haneli operatör ön kodu artı yedi haneli abone numarasından oluşur; “33” Ucell, “90” Beeline, “99” Mobiuz gibi kodlar, arayacağınız hattın sağlayıcısını gösterir. Fiber omurgası hâlen Tashkent merkezli olsa da 4G kapsaması ülkenin güney vilayetlerine dek genişlemiştir, bu sayede +998’li aramalarda paket kaybı oranı düşük tutulur. Yurt dışına yapılan çağrılarda arama tarifeleri, mobil uygulamadan satın alınabilen VoIP paketleri sayesinde klasik PSTN ücretlerine göre %40’a varan tasarruf sağlar. ÖZBEKİSTAN PARA BİRİMİ Resmî para birimi Özbek Somu (UZS), ISO 4217 listesinde UZS koduyla yer alır. 2017’deki kurların serbestleştirilmesi, somu paralel piyasa ikiliğinden kurtarıp bankalar arası tek kotasyonlu bir para birimine dönüştürdü. Merkez Bankası’nın döviz kontrolünü gevşetmesi, e‑ticaret platformlarının Payme ve Click gibi yerel cüzdanlarda anlık UZS‑USD dönüşüm oranı sunabilmesine fırsat verdi. Kağıt banknot seti 1 000’den 200 000 som’a kadar değerlerle 2019‑2022 arasında güncellendi; tasarımlar, Registan Meydanı ve Mirzo Ulugbek Rasathanesi gibi kültürel motifler içerir. Enflasyonu telafi eden yüksek nominal banknotlar, kartlı ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte fiziksel nakit ihtiyacını azaltacak orta vadeli planın parçasıdır.