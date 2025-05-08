Özcan Halaç’ın acı günü

İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç babasını kaybetti. Aslen Afyonkarahisar Emirdağlı olan, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer alan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’nin kurucusu olan aynı zamanda hayırseverliği ile tanınan Özcan Halaç’ın babası, iş dünyasının saygın isimlerinden Fazlı Halaç, hayatını kaybetti.

Merhum Fazlı Halaç, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil; eğitime, sosyal hizmetlere ve insanlığa yaptığı katkıyla anılıyor. İnşa ettirdiği okullar, huzurevleri ve hayır kurumları aracılığıyla sayısız insanın hayatına dokunan

Merhumun cenazesi, 10.05.2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Florya Camii’nde (Flyinn AVM arkası) kılınacak cenaze namazının ardından Sarıyer/Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Taziye ve dua programı, aynı gün saat 19.00’da Kuyumcukent AVM 2. Kat Gold Salon’da yapılacak.

Merhuma Allah’tan rahmet; başta Halaç Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar