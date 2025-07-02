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        Özel: "Kim kusur işlediyse o hesabını verir"

        CHP lideri Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı ne de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelemeli." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:34
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        "Kim kusur işlediyse o hesabını verir"
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        Partisinin İzmir İl Başkanlığı önünde toplananlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adli süreci takip ettiklerini söyledi.

        AA'da yer alan habere göre Özel, hiçbir yerel yöneticinin yargılanmaktan muaf olmadığını, bunun adalete uygun olması gerektiğini belirterek, "Maksat sorgulamak, soruşturmak ve hakikate ulaşmak olsun." ifadesini kullandı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün sabah şüphelilerin gözaltına alınmasına değinen Özel, şöyle konuştu:

        "Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcısına söylüyorum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının pratiğine, iş görüş biçimine özenmektir, onu taklit etmektir. Şunu bilin, orada muteber bir adam yok. Orada günü gelince hesap verecek bir siyasi aparat var. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı eğer İstanbul gibi davranmaya veya davrananlara engel olmamaya devam ederse, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına nasıl konuşuyorsak, muamele ediyorsak, gelecekte nasıl muamele edeceksek, ona ortak olur. Bunu böyle bilsin. Eğer gerçekten adaletin peşinde ise yandaş televizyon kanallarının haftalardır, aylardır söylediği, hedef gösterdiği, konuşturduğu, İzmir AK Partili siyasetçilerin peşinde olduğu bir dosyayı 'açacağız, bakacağız, soruşturacağız' diyorlarsa ellerinden tutan yok ama yeter ki adil olsunlar."

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        Özel, bir CHP'linin başka bir CHP'liye yanlışını, kendisine yapılmış kabul edeceğini ifade ederek, "(Cumhuriyet Halk Partisi'ni, amiral gemisinde, İzmir'de birbirine düşürebilir miyiz? Birbirlerini mi şikayet ettiler? O mu oldu, bu mu oldu?) Hepsini inceliyoruz. Hepsi gözümüzün önündedir. CHP birbirine düşerse o zaman amaçlarına ulaşırlar." dedi.

        Kooperatiflerle ilgili İzmir'de herkesi üzen tatsız bir sürecin devam ettiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O kooperatif denemesi ve devamında yaşananlar, hepimizi üzen bir süreç. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilk verdiğim talimatta da son verdiğim talimatta da 'Bu kooperatif meselesinde mağduriyetleri ortadan kaldıracak adımları atalım ve buradaki sıkıntıdan kurtulalım.' Bir talihsizlik, inşaat maliyetlerindeki fahiş artışlar, yanlışlar, hatalar, kusurlar neyse, varsa soruşturulacak kısımları ona da eyvallah. Kim bir kusur işlediyse o da hesabını verir. Ama bu ne partinin sırtına yük olmalı ne de İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile İzmirliler arasındaki samimi gönül bağını zedelemeli. Bu süreci de en yakından takip ettiğimizi bütün İzmirlilerin bilmesini istiyorum. Bu işin birileri tarafından istismar edilmesine, partimiz aleyhine dönüştürülmesine hiçbir yönüyle izin vermeyeceğiz."

        Özel, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2017 yılında belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılanıp beraat ettiğini hatırlatarak, "Adil, savunma hakkının kısıtlanmadığı, yargının bir operasyona alet olmadığı yargılama sürecini dikkatle takip etmek üzere nasıl Aziz Kocaoğlu'nun her duruşmada yanına oturduysam, Tunç Soyer'in de yanına otururum, süreci en yakından, en samimi şekilde takip ederim." ifadelerini kullandı. Özel, konuşmanın ardından parti binasına geçti.

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