Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'na Özge Gürel ile Boran Kuzum da katıldı.

Ünlü oyuncular, tarzlarıyla dikkat çekti.

Özge Gürel, yeşil ve beyaz renklerin hakim olduğu bir kombin giydi. Gürel, "Muhteşem bir atmosferdi, çok keyifliydi. Defile ortamı çok etkileyiciydi. İnanılmaz parçalar vardı. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Boran Kuzum'un ise dikkat çeken kombini, koyu kahverengi tonların baskın olduğu; trençkot, polo yakalı üst ve şort formundaki parçalardan oluşuyordu.

Paris Moda Haftası'na katılan Zeynep Bastık da bir defile için podyuma çıktı.