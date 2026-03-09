Canlı
        Özge Gürel ile Boran Kuzum, Paris Moda Haftası'nda

        Özge Gürel ile Boran Kuzum'un Paris Moda Haftası seçimi

        Paris Moda Haftası'na katılan oyuncu Özge Gürel ile Boran Kuzum, defile için giymeyi tercih ettikleri kombinleri ile dikkat çekti

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 14:09
        Ünlü oyuncuların Paris tarzı

        Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Paris Moda Haftası'na Özge Gürel ile Boran Kuzum da katıldı.

        Ünlü oyuncular, tarzlarıyla dikkat çekti.

        Özge Gürel, yeşil ve beyaz renklerin hakim olduğu bir kombin giydi. Gürel, "Muhteşem bir atmosferdi, çok keyifliydi. Defile ortamı çok etkileyiciydi. İnanılmaz parçalar vardı. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

        Boran Kuzum'un ise dikkat çeken kombini, koyu kahverengi tonların baskın olduğu; trençkot, polo yakalı üst ve şort formundaki parçalardan oluşuyordu.

        Paris Moda Haftası'na katılan Zeynep Bastık da bir defile için podyuma çıktı.

