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        Haberler Magazin Özge Özpirinçci cevap verdi - Magazin haberleri

        Özge Özpirinçci cevap verdi

        Özge Özpirinçci'nin, bir karakteri tiyatro oyunu yapmak isteyerek ekip kurduğu ancak son anda vazgeçtiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 17:17 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:17
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        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sandık Kokusu'nun başrol oyuncularından Özge Özpinçci hakkında bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki Özpirinçci'nin, bir karakteri tiyatro oyunu yapmak isteyerek ekip kurduğu ancak son anda vazgeçtiği öne sürüldü.

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        Bir sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncu hakkında, "Özge Özpirinçci, bir karakterin hayatını çok beğenip, 'Tiyatro oyunu yapacağım' diye tutturup, herkesi darlıyor, sponsor bulunuyor, sahneleme aşamasına geliniyor ve son anda, 'Bana dizi geldi' deyip, herkesi yüzüstü bırakıyor. Bu da böyle bir kulis olsun size... Kalitedir, evet" mesajını paylaştı.

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        ÜNLÜ OYUNCU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

        Özpirinçci ise suskunluğunu bozarak söz konusu söylentiye cevap verdi. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Özge Özpirinçci, şunları söyledi:

        Bahsettiğiniz 'Oyun' bir kitap uyarlaması. Kitabı okuduktan sonra yazarına mesaj atıp, 'Eğer bir gün kitabınızı tiyatro oyunu ya da sinema filmine uyarlamak isterseniz ben bu rol için deneme çekimi yapmak istiyorum' dedim. 'Böyle bir tesadüf olamaz, biz de sizi düşünüyorduk' dedi.

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        "KİMSEYİ DARLAMADIM"

        Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz. Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer iki yaşında bir kız çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım.

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        "ÇOK ÜZGÜN OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

        Üstüne bir de babama ALS teşhisi konması ile birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım. İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dâhil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim.

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        Hayallerimizin kağıt üzerindeki duruşuyla hayatın bizim için çizdiği resimler her zaman aynı çerçevede buluşamayabiliyor. O çerçeveye zorla sığmaya çalışmamak da resmin kalitesini bozmak istememekten kaynaklanabiliyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Özge Özpirinçci
        #sandık kokusu
        #show tv
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