Özge Özpirinçci cevap verdi

4 Şurada Paylaş!







"KİMSEYİ DARLAMADIM"



Kimseyi darlamadım, sponsor bulmadım, masa okuması yaptık bir kere ve tatile gittik hepimiz. Bu süreçte takvimle ilgili konuşmalar yapıldı ve sezonda bir dizide oynayacağım bilgisi verildi. Yaz tatili bitişine doğru tekrar set hayatına başlayacağımı ve bu sefer iki yaşında bir kız çocuğum olduğu için zamanımı daha doğru değerlendirmem gerektiğini idrak etmeye başladım.

5 Şurada Paylaş!







"ÇOK ÜZGÜN OLDUĞUMU SÖYLEDİM"



Üstüne bir de babama ALS teşhisi konması ile birlikte fiziksel ve duygusal anlamda yoğun ve zorlayıcı olabilecek bir sezonun beni beklediğini anladım. İlk defa sahneye çıkacaktım ve bu deneyimimin böyle bir seneme denk gelmesini istemedim. Bu noktada oyuna dâhil olamayacağımı ve bundan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim.

6 Şurada Paylaş!







Hayallerimizin kağıt üzerindeki duruşuyla hayatın bizim için çizdiği resimler her zaman aynı çerçevede buluşamayabiliyor. O çerçeveye zorla sığmaya çalışmamak da resmin kalitesini bozmak istememekten kaynaklanabiliyor.



Fotoğraflar: Instagram

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler