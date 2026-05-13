Özgü Namal Cannes Film Festivali'nde

79. Cannes Film Festivali'nin resmi açılışı, dün akşam yapıldı. 11 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde dünyaca ünlü yıldızlar, kırmızı halıda poz verdi. Sinemanın kalbinin attığı Fransız şehrinde, Türkiye'den de önemli bir konuk vardı.

Başrolünde yer aldığı 'Sarı Zarflar' filmiyle uluslararası festival yolculuğunu sürdüren Özgü Namal, 79. Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi.

76. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülüne layık görülen ve yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği 'Sarı Zarflar' filminin Cannes seçkisine davet edilmesiyle festivalde yer alan Namal, kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına geçti.

Sade ve zarif kıyafetiyle Cannes kırmızı halısının öne çıkan isimlerinden biri olan Namal, stiliyle sosyal medyada da övgü topladı.