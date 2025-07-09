Özgür Özel bu kez Sancaktepe'de miting yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sancaktepe'de katılımcılara hitap etti.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingde Özel, mitingin yapıldığı alanın bir tarafının Atatürk Mahallesi, diğer tarafının İnönü Mahallesi, bulundukları caddenin ise Demokrasi Caddesi olduğunu söyledi.

"NE KADAR ÖVÜNSEK AZ"

Özel, "Cumhuriyet'i kuranlar, çok partili rejimi getirenler, Türkiye'ye demokrasiyi, sandığı getirenlerle ne kadar övünsek azdır." dedi.

112 gündür adalet ve demokrasi mücadelesi verdiklerini ifade den Özel, "Karşımızdakiler sandıktan, meydanlardan, sokaklardan korkuyor. Pazara gidemiyorlar, hatırınızı soramıyorlar, ülkenin kötü gidişine engel olamıyorlar, hesap vermeye gelince sizden bucak bucak kaçıyorlar. Ekrem Başkanımızı alacağız, millet kazanacak, halk kazanacak, biz kazanacağız. Sancaktepe'yi geçmişte kendi kalesi sananlar, gördüler ki Sancaktepe iktidarın kalesi değil, artık burası milletin kalesidir." diye konuştu.

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"BÖYLE BİR İHMALİ BİR TÜRLÜ İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ"

Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenip şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

"Böyle bir ihmali bir türlü içimize sindiremiyoruz. CHP olarak, 19 askeri bir mağaraya sokup metan gazından 12 askerin hayatını kaybetmesini, ordumuzun envanterinde insansız araçlar, robot varken, oraya ölçüm cihazlarının çok önceden gitmesi gerekirken, evlatlarımızda gaz maskesi, oksijen tüpü olması gerekirken bunların bir kısmının ihmal edildiği, tedbir alınmadığı ve boşu boşuna 12 aslan parçasını kaybettiğimizi düşündükçe bunu bir türlü sindiremiyoruz. Bir metan gazı ölçüm dedektörünün sadece 1100 TL olduğu noktada bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz. CHP bunu sonuna kadar araştıracak, milletimize söz veriyoruz; Mehmetçik'in canını hiçe sayanlardan mutlaka hesap soracağız." EV GENCİ SAYISI 4,5 MİLYONU BULDU Ekonomiye de değinen Özel, 13,5 milyon işsiz olduğunu, "ev genci" olarak nitelendirilen gençlerin sayısının da 4,5 milyonu bulduğunu dile getirdi. REKLAM Özel, "Parayı pul olmaktan, yoksulluğu kader olmaktan, gençleri işsizlikten kurtaracak, bu ülkeyi 100 yıl sonra bir kez daha kurtarıp kaldıracak olan Türkiye'nin birinci partisi CHP, cumhurbaşkanı adayımızın adı da Ekrem İmamoğlu. Maalesef dün akşam Silivri'de olmayıp bu akşam olan yiğitlerimiz var. Hepsinin tek günahı var; AK Parti'yi yenmek, Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Erdoğan şunu bilsin ki biz Ekrem Başkan ile Erdoğan'ı 4 kez yendik. Hiç yenilmedik, biz iki seçimdir Erdoğan'ın adaylarını teker teker yeniyoruz. Erdoğan, Ekrem Başkanı bir kere bile yenemedi. Bir yenilmez varsa Ekrem Başkan, onun için korkuyor, biz kazanacağız." diye konuştu.