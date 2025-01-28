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        Haberler Gündem Özgür Özel'den DEM Parti’li Bakırhan'a taziye ziyareti

        Özgür Özel'den DEM Parti’li Bakırhan'a taziye ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:15
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        Özgür Özel'den DEM Parti'li Bakırhan'a taziye ziyareti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, kısa süre önce babası Ali Bakırhan’ın vefat ettiği DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a DEM Parti Genel Merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.

        Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.

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