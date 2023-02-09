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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgürcan Çevik yardımları kolileyip, taşıdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeler için Edirne’de toplanan yardımların kolilenip, taşınmasında gönüllüler arasında oyuncu Özgürcan Çevik de yer aldı. Çevik, hem yardım kolilerinin paketlenmesine, hem de TIR'lara taşınmasına yardım etti

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DHA
  • Özgürcan Çevik yardımları kolileyip, taşıdı - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremin ardından Edirne’de bölgeye gönderilmek için toplanan yardımların merkezlerinden Mimar Sinan Spor Salonu, yardımlarla dolup taştı.
  • Özgürcan Çevik yardımları kolileyip, taşıdı - Magazin haberleri

    Sabahın erken saatlerinden itibaren salona akın eden vatandaşlar, getirdikleri yardım malzemelerini görevlilere teslim etti.
  • Özgürcan Çevik yardımları kolileyip, taşıdı - Magazin haberleri

    Salonda çeşidine göre yardım malzemeleri ayrılırken, öğrencisinden kurum çalışanına, gencinden yaşlısına salona koşan çok sayıda gönüllü de eşyaların paketlenmesine yardım etti. Paketlenen koliler, ardından el ele TIR’lara taşınarak yüklendi.
  • Özgürcan Çevik yardımları kolileyip, taşıdı - Magazin haberleri

    Mimar Sinan Spor Salonu’na gelen gönüllüler arasında oyuncu Özgürcan Çevik de yer aldı. Çevik, hem malzemelerin paketlenmesinde hem de taşınmasında yardımcı oldu.

    Fotoğraflar: AA, DHA

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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