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        Haberler Magazin Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal mesaj - Magazin haberleri

        Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal mesaj

        Özkan Uğur, uzun süre mücadele ettiği lenf kanserine yenilerek 8 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Usta müzisyenin eşi Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık hayat arkadaşının vefatının ardından duygusal bir yazı kaleme aldı

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 14:51
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        MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz günü aramızdan ayrılmıştı.

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        Sadece müzisyenliği değil oyunculuğuyla da gönüllerde taht kuran sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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        Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, yaşadığı büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi.

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        Aysun Aslan Uğur, duygu yüklü satırlarında şunları söyledi:

        Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…

        Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.

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        Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…

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        Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın... Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.

        Nur içinde yat… Mekânın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun.

        #özkan uğur
        #Aysun Aslan Uğur
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