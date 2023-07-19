Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur'dan duygusal mesaj

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Aysun Aslan Uğur, duygu yüklü satırlarında şunları söyledi:

Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…

Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın.